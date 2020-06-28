Туніс відкрив туристичний сезон

Після пандемії коронавірусу влада оголосила туристичний сезон в Тунісі відкритим.

Про це заявив міністр туризму країни Мухаммед Алі Тумі, повідомляє арабська служба телеканалу Sky News.

"Всесвітня туристична організація офіційно включила Туніс до списку безпечних районів для туристичних поїздок на основі підготовленого країною протоколу щодо забезпечення санітарних норм для працівників та туристів", - підтвердив міністр туризму країни.

Читайте також: Єгипет послабив карантинні заходи

Відтак, через три місяці після оголошення пандемії коронавірусу, з 27 червня в Тунісі були відкриті сухопутні, морські та повітряні кордони.

Відновлена робота міжнародного аеропорту Туніс-Карфаген, відновлено повітряне сполучення з кількома столицями європейських країн, у тому числі рейси до Парижа, Риму та Женеви.

Нагадаємо: Туніс став першою арабською країною, яка зафіксувала нульовий приріст захворюваності на коронавірус. Кількість хворих на COVID-19 в цій країні сягнула 1064 людей, тоді як померли від цієї хвороби 50 громадян.