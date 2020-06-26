Президент Володимир Зеленський пообіцяв податкову підтримку внутрішнього туризму на законодавчому рівні й анонсував найближчими днями урядову програму розвитку туризму всередині країни.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами після підписання угоди про морську концесію в межах робочої поїздки на Херсонщину, яке транслював Офіс Президента у Facebook.

«Зараз не хочу забігати наперед, але ми розглядаємо дуже важливий законопроєкт, який, я впевнений, ми встигнемо проголосувати у Верховній Раді до 15 липня, доки депутати працюють. Не хочу говорити про податки на туризм. Якщо можна, це такий невеличкий анонс – ми будемо допомагати і податками також внутрішньому туризму», – сказав Зеленський.

Він додав, що наразі розробляється велика програма з розвитку внутрішнього туризму.

«Я впевнений, що вона днями з’явиться на рівні уряду», – зазначив Президент.

Зеленський констатував, що раніше ніхто не звертав уваги на внутрішній туризм, хоча в Україні є що подивитися і показати.

У цьому контексті глава держави поінформував, що програма розвитку внутрішнього туризму передбачатиме відбудову та ремонт українських замків, музеїв та відновлення парків.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Херсонської області взяв участь у підписанні угоди щодо передачі в концесію майна державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» і майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Перед цим глава держави ознайомився з перебігом реконструкції аеропорту «Херсон».