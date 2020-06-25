«Внутрішній» туристичний сезон 2020: дешево, але дістатися без авто важко

Хоча туристичний бізнес добряче постраждав, але ціни на відпочинок в Україні поки тримає на рівні минулорічних

Туризм – один із напрямів, який чи не найбільше постраждав внаслідок пандемії. І не лише через те, що закрилися кордони, а ще й тому, що коронавірусна криза потягнула за собою зменшення доходів у населення, яке не готове буде потратити на відпочинок стільки ж, як і раніше. А тут ще повені катастрофічні додалися…Для українського туризму, який тривалий час залишалася на периферії державної підтримки і тільки нещодавно почав розкривати свій потенціал, цей удар став особливо відчутним. Опитування, проведене соціологічною групою “Рейтинг” наприкінці травня, показало, що 66% українців не планують відпочинок взагалі, і лише 30% ствердно відповіли на запитання про намір відпочити цього літа. 4% – вагалися. Серед причин скасування відпочинку – відсутність коштів – 44%; страх заразитися коронавірусом – 21%. І тільки 26% опитаних респондентів не планували відпустку цього року взагалі. Але є й нотка позитиву – внутрішній туризм все ж таки має шанси відновитися швидше, ніж світовий, адже ті, хто планував відпочинок за кордоном, тепер активно придивляються до, власне, рідної України.

Проблема транспорту: літаків мало і дорого, потягів теж мало…

Оскільки темп захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні тільки наростає, на відміну від європейських сусідів, нашим громадянам не слід надто розраховувати на поїздки до країн ЄС, каже директор Центру розвитку туризму Володимир Царук. Відтак на півдні України внутрішній туристів цього року буде чимало. Для українського туризму нині одна з основних проблем пов’язана з тим, як дістатися в курортні регіони. “Те, що одна з авіакомпаній запустила сполучення між містами Харків, Львів, Київ та південними регіонами проблеми не вирішує. Тим паче, що літаки не курсують щодня, та і більшість туристів не готові витрачатись ще й на недешевий переліт.

Потік туристів забезпечує залізниця

Масовий потік туристів забезпечує залізниця, і по деяких напрямках з квитками великі проблеми. Приміром, у Бердянськ, Новоолексіївку (Арабатська стрілка) доїхати дуже складно. Минулого року було аж вісім потягів у напрямку з Києва і інших міст до Новоолексіївки і Генічеська, тепер курсує лише два. З Дніпра взагалі немає нормального залізничного сполучення – охочі відпочити біля моря дістаються туди електричками. Тому ця проблема має бути вирішена і тільки за рахунок цього побільшає туристів. Але в цілому варто очікувати, що “поїздний” потік туристів складе 10-20% від рівня минулого року”, – каже Володимир Царук.

Одеса: туристичний сезон ще по факту не розпочався

Для літнього відпочинку на морі туристи найчастіше та традиційно обирають Одесу, а також селище Затока, популярне за рахунок нижчих цін та теплого моря. Якщо Одеса більше розрахована на активну молодь, яка їде сюди, аби розважитися у нічних клубах та барах, то в Затоку частіше їдуть для сімейного відпочинку. А ще в останні роки в області активно розвивається гастротуризм. Голова правління Асоціації розвитку туризму Одеської області Фазіль Аскеров говорить, що на кінець червня туристичний сезон в Одесі по факту іще не розпочався, за винятком вихідних днів. Це кияни, які звикли проводити вікенд у Будапешті, Відні чи Варшаві, тепер приїздять в Одесу, і в результаті чого 10-15 тисяч людей створюють туристичний аншлаг у місті. Але при цьому заповненість готелів, порівняно з минулим роком, все одно в 3-4 рази менша.

Кияни, які звикли проводити вікенд у Будапешті, Відні чи Варшаві, тепер приїздять в Одесу

“Наразі на пляжах в основному можна побачити одеситів, які скучили за морем. Туристами в основному заповнені дорогі п’яти-, чотиризіркові готелі – що кращий готель, то більше туристів. Але якщо проїхатися по області, то що далі від Одеси – то менша кількість зайнятих номерів в готелях і на базах відпочинку. Через відсутність авіасполучення і закриття кордонів тепер немає звичного потоку туристів з Білорусі, а південь Одеської області, який був заповнений гостями з Молдови, тепер взагалі пустує”, – говорить пан Аскеров.

Він також додає, що непроста ситуація спіткала дитячі санаторії, відкриття яких відклали іще на місяць – до 22 липня: “Це може призвести до вимирання цього сегменту взагалі. Під загрозою ціле місто – Сергіївка, де 90% послуг пов’язане з дитячим лікувальним відпочинком. При цьому в місті не зафіксовано жодного випадку інфікування коронавірусом”.

Щодо вартості відпочинку, то більшість готелів тримають ціни на рівні минулого року, каже голова асоціації туризму області. Найбільше вільних місць зараз можна знайти серед готелів, де вартість проживання складає до 1000 гривень за добу. Адже більшість гостей таких готелів приїздять залізничним транспортом. “Відтак ті готелі і бази відпочинку, в яких ціни були доступними для більшості населення, постраждають найбільше. Люди, в яких внаслідок кризи стало менше грошей, або не поспішатимуть відпочивати або ж просто не зможуть дістатися через відсутність власного транспорту, бо нині є проблеми із залізничним сполученням. У результаті, що дешевший сегмент туристичних послуг – то більше він постраждає”, – підсумовує Фазіль Аскеров.

У чотиризірковому готелі “Континенталь” (в центрі Одеси на Дерибасівській) Укрінформу розповіли, що ціни не просто не піднімали, а навіть знизили на 30%, бо на іноземців розраховувати не доводиться. Один день тут коштує від 1550 гривень у будні і від 1700 гривень у вихідні. У готелі “Євролайн”, що в Затоці, були не такі люб’язні до спілкування з пресою, сказавши лише, що ціни не змінилися. Провести ніч у двомісному номері тут коштує 900 гривень. Щоправда, на думку, Володимира Царука, Затока ще приглядається до того, скільки буде відпочивальників. Якщо в липні і серпні завантаженість буде хорошою, то і ціни будуть підніматися.

Херсон: через коронавірус іще більше відпочинку на природі

Херсонщина унікальна тим, що омивається двома морями одразу. Окрім того, щоб відпочити біля моря у Залізному порту, Скадовську та на Арабатській стрілці, сюди їдуть, аби побачити єдину в країні природну пустелю “Олешківські піски”, один із найвідоміших в Європі природних заповідників “Асканія Нова”, український гранд-каньйон “Станіславські скелі” та Лемурійське рожеве озеро. Керівник департаменту туризму Херсонської ОДА Микола Шаповал каже, що коронавірус вніс великі правки щодо перебігу туристичного сезону.

Станіславські скелі

Якщо бізнес хоче працювати – йому слід дотримуватися вимог епідбезпеки. “Ми відпрацювали заходи безпеки, усі готелі і пансіонати до цього готові, туристи потроху підтягуються. Внутрішнє авіасполучення відновлено, а з 4 липня з’явиться ще й прямий рейс Львів-Херсон (ціна квитка 1500 грн. – Ред.), тож очікуємо ще й на туристів із західних регіонів. Враховуючи ситуацію, бізнес дещо змінює формат – наприклад, комплекс відпочинку “Зелені хутори Таврії” максимально організував свою роботу на свіжому повітрі, щоб уникати скупчення людей у приміщеннях”, – говорить Микола Шаповал. За його словами, ціни на відпочинок в області практично не піднялися, щоб не відлякати і без того полохливого туриста, який шукатиме дешевшу альтернативу.

У готелі “Садиба Фенікс”, що в Залізному порту, це підтвердили: ціни наразі такі, як і в минулому році – середня вартість ночі у двомісному номері складає 900 гривень. У готелі “Дельта Дніпра” розповіли, що з 1 липня зросте лише ціна у стандартному двомісному корпусі на 100 грн і складе ті ж 900 грн за добу. Ціна на котеджі так і залишилися – 2500 за котедж з каміном і 5000 – за котедж із сауною. Не зміниться і вартість три- і чотиримісних номерів – 1200 і 1500 гривень відповідно.

Серед новинок цього туристичного сезону – відкриття для відвідування Генічеського та Станіслав-Аджигольського маяків, збудованих понад 100 років тому. Основний туристичний продукт регіону – тури вихідного дня, тож найбільше гостей, як і в Одесі, у місті завжди на вікенди. “Наша команда управління туризму та курортів працює над тим донести до відпочивалиників, що Херсонщина це не тільки море, а й пустеля, Дніпро, ліс, вино, сири та кавуни”, – додає Микола Шаповал.

Західні регіони: коронавірус і повені – туристів мало

А от з туризмом у Західному регіоні, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусної інфекції та ще й повенями, зараз дуже непросто. “Карпатський регіон на сьогодні фактично відрізаний. Величезна кількість готелів, санаторіїв потерпають від того, що туди неможливо доїхати транспортом і від жорсткого карантину. Тому тут найбільше проблем з відпочинком”, – каже Володимир Царук.

У Львові навіть нещодавно випустили серію відеороликів під назвою “Де мої туристи”, в якому знялися не актори, а представники туристичного бізнесу і співробітники Управління туризму і курортів ЛОДА. Метою є поступове повернення до мандрівок після тривалої перерви та промоція унікальних місць Львівщини. “Це відео, в якому все чесно і трошки навіть з гумором. Бо як без нього говорити людям про відпочинок?” – коментує керівниця управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

До кризи ж, за підрахунками Zruchno.Travel та експертів Асоціації індустрії гостинності України, за доходами від туризму Львів перебуває на другому місці після Києва. Тепер же навпаки – підраховує збитки. У готелі “Крива Липа”, що у Львові, розповіли, що раніше готель був постійно заповнений гостями, наразі ж у зв’язку з ситуацією із захворюваністю в області тут немає жодного туриста. Ціни, звісно, не підніматимуть – зупинитися вдвох тут коштує від 600 гривень за добу.

Як повідомляє розповідає Zaxid.net, для виходу із кризи львівська адміністрація разом із представниками турбізнесу розробила 5-етапний план до кінця року. Однак його реалізація може опинитися під загрозою, оскільки показники по захворюваності в області досі залишаються високими (за 24 червня виявлено 204 нових випадки інфікування). Допустимий вид дозвілля для відвідувачів нині – піші екскурсії за участі не більше 10 людей. Але крім Львова потерпає і область, особливо невеликі курортні міста – Трускавець і Моршин – вони до 60% залежні від відпочивальників. Тож Львів подав прохання до Кабміну, щоб «епідемічно» місто відокремили від Львівської області, де показники в межах норми, розповіла Світлана Мосієнко, заступниця генерального менеджера готель-міротель «Resort and Spa» у Трускавці.

У спілкуванні з представниками туристичної галузі помітно, що на відвідувачів, ну, дуже зачекалися і готові приймати усіх з відкритими обіймами. І, що приємно, з розумінням того, що у фінансовому плані непереливки зараз не лише бізнесу, а й тим, хто його послугами користується. Як розвиватиметься ситуація надалі – прогнозувати не беруться навіть досвідчені експерти, а поки нагадуємо: навіть під час відпочинку на всім не слід забувати про елементарні правила епідбезпеки. І краще постаратися сприймати ситуацію з оптимізмом, адже це шанс помітити, дізнатися, нарешті, що в Україні дуже багато цікавого й унікального.

Юлія Горбань, Київ