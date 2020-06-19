МКІП презентує портал з усіма туристичними точками України – Ткаченко

Міністерство культури та інформаційної політики України розробить портал, де будуть зібрані усі туристичні точки України.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Facebook.

"Найближчим часом презентуємо туристичний портал, де зберемо усі туристичні точки, розставимо їх на карті, розпишемо маршрути, як дістатися та чим там себе розважити. Зробимо круту, сучасну та корисну для мандрівників платформу", – наголосив Ткаченко.

Міністр зазначив, що розвиток внутрішнього туризму дасть змогу привозити до країни більше іноземців, що стане плюсом для бізнесу та економіки загалом.

Він розповів, що в межах стратегічної частини для управління галуззю розроблятиметься механізм обчислення туристичної статистики. Також МКІП запустило кампанію "#МандруйУкраїною". За словами Ткаченка, цей проєкт – унікальний шанс допомогти туристичній галузі всередині країни.

"Розумію, що літо та спека, всім хочеться на море, але насправді в кожній області є бази відпочинку та готелі з басейнами у мальовничих місцях. Там можна чудово відпочити без моря та без натовпу людей. Наприклад, Дністер — Поділля — Бакота, Південний Буг, Голубі озера на Чернігівщині. І не забувайте, карантин адаптивний — тому давайте налаштуємося на те, що і нам потрібно адаптуватися до нового формату життя. Зберігаємо позитив, дотримуємося соціального дистанціювання і рекомендацій МОЗ та дивимося на ситуацію під іншим кутом", – додав Ткаченко.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.