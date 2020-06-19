Херсонщина готова надавати допомогу туристам у разі інфікування СOVID-19

На Херсонщині, що перейшла на адаптивну модель карантину і куди вже їдуть туристи, готові надавати допомогу відпочивальникам у разі виявлення у них коронавірусу.

Про це під час брифінгу 19 червня заявив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступник голови Херсонської ОДА Вадим Чабан, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«У разі, якщо відпочивальники або туристи захворіють на території Херсонської області на COVID-19, ми зобов’язані надати медичну допомогу або забезпечити їхню самоізоляцію або обсервацію», – зазначив Чабан.

Він запевнив, що в області є достатньо запасів медичних препаратів, вільних ліжко-місць, лікарських бригад і медичних установ, і нагадав, що лікування від СOVID-19 безкоштовне.

Читайте також: На Тернопільщині експерти тестують новий туристичний веломаршрут

Як зазначив Чабан, за останній тиждень в області проведено 755 ПЛР-досліджень (за останню добу – 160) та 2 836 досліджень методом ІФА (за останню добу – 489) на виявлення коронавірусу.

Наразі в області 185 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них 174 людини побороли недуг, 8 – інфіковані на COVID-19. Троє мешканців області померли.

Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Загалом зафіксовано 985 летальних випадків. Одужали 16 033 людей.