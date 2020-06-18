У Чернігові розповіли про культурологічні проєкти літнього сезону

У Чернігові оприлюднили програму масових культурологічних заходів літа-2020, анонсувавши старт 20 червня просвітницького проєкту "ChAC".

Про це повідомляє Управління культури і туризму Чернігівської міської ради.

"Уже цієї суботи, 20 червня, на чернігівців та гостей міста очікує подія – відкриття культурно-просвітницького проєкту "ChAC". Місце зустрічі: сквер ім. Б. Хмельницького. Управління культури та туризму міської ради та Туристично-інформаційний центр підготували цікаві, веселі та пізнавальні локації", – йдеться в повідомленні.

Так, передбачена концертна програма, майстер-класи, виступи танцювальних колективів. Крім того в цей день планують встановити дитячий рекорд міста легенд зі створення алеї мильних бульбашок.

Заходи в межах культурно-просвітницького проекту "ChAC" проходитимуть до 31 жовтня. Весь сезон на території скверу будуть організовувати виставки художників і фотографів, дитячі програми, публічні кінопокази, лекції та тренінги. Крім того, тут працюватиме сувенірна алея, де виставлятимуться художні вироби виключно ручної роботи.

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Із липня до жовтня в Чернігові працюватиме культурологічний проєкт "Art Avenue", що передбачає виставки художників і майстрів міста, роботу Малої міської сцени.

Два культурні проєкти будуть реалізовані на території Алеї Героїв – "Літні музичні вечори", а також фестиваль "Зелена сцена", який цьогоріч проводиться в межах Бюджету участі.

Як повідомляв Укрінформ, "Зелена сцена" стартувала вже в минулі вихідні, свято проходило впродовж трьох днів. Це вже дев’ятий фестиваль, який об’єднує українську творчу молодь різних напрямків: акторів, музикантів, художників, фотографів, поетів, майстрів хенд-мейд. "Зелена сцена" в Чернігові проводиться з 2011 року в форматі щотижневого мініфестивалю.

Наступні дати проведення цього фестивалю: 10-12 липня, 14-16 серпня, 11-13 вересня. Триватиме захід з 15:00 до 23:00.