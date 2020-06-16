Зірки підтримали проєкт "Мандруй Україною" – МКІП

Вітчизняні зірки долучилися до масштабного проєкту з підтримки внутрішнього туризму "Мандруй Україною".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики в Facebook.

"До челенджу вже приєдналися Олександр Пономарьов, Дмитро Комаров, Катерина Осадча, Оля Полякова, Олексій Потапенко, Марія Єфросиніна, Дмитро Монатик, Макс Барських, Євген Клопотенко, Міла Єрємєєва, Настя Каменських, Світлана Тарабарова та гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", – йдеться в дописі.

Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство розвитку туризму України дало старт проєкту "Мандруй Україною", мета якого – популяризувати серед співвітчизників внутрішній туризм.