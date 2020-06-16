Названо найбільш безпечні туристичні дестинації Європи

Туристичний сайт European Best Destination представив список найбезпечніших для мандрівників країн в умовах відкриття кордонів після карантину, запровадженого через пандемію COVID-19.

Серед названих дестинацій – Грузія, Греція та Хорватія, повідомляється на порталі.

"Ми вибрали для вас деякі з напрямків, які найменше зачепив COVID-19 (до 600 разів менше випадків COVID-19 (як порівняти з найбільш постраждалими від коронавірусу європейськими країнами – ред.)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у представлених місцях також реалізовано дуже специфічні протоколи гігієни в житлових приміщеннях, ресторанах і магазинах, як-от заміна фільтрів кондиціонування повітря між кожним перебуванням мандрівника.

Ці напрямки також виграють через близькість до лікарень і тим, що мають більшу кількість лікарняних ліжок на одного жителя, як порівняти з більшістю європейських країн.

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Так, першою рекомендацією для туристів представлено Тбілісі – столицю Грузії. Зазначається, що країна дуже швидко відреагувала на епідемію, стримавши вірус на вкрай низькому рівні. У Грузії в 260 разів менше випадків COVID-19, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах. Також сайт рекомендує для відвідування грузинське місто Батумі.

Далі в списку представлено грецький острів Корфу і місто Превеза. У Греції кількість заражених людей у 50 разів менша, ніж у найбільш постраждалих європейських країнах.

Сайт також пропонує відвідати Хорватію (Загреб, Рієка) й такі регіони у Португалії, як Мадейра, Азорські острови, Алентежу й Алгарве.

Із повним списком найбезпечніших місць для туризму можна ознайомитися на сайті European Best Destination.