Миколаївське «місто мертвих» готуються включити до туристичних маршрутів

У Миколаєві старе кладовище XVIII століття, яке є об'єктом історичної спадщини, планують включити до списку туристичних маршрутів міста.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова громадської ради з питань туризму при департаменті економічного розвитку Миколаївської міської ради Олег Кречун.

«Як ви знаєте, в 2019 році вперше було ухвалено програму розвитку туристичної галузі міста Миколаєва. Отож ми взялися за створення туристичної індустрії нашого міста, так званих туристичних магнітів. І одним з таких буде старий цвинтар, який називають некрополем. Йому понад 200 років і тут поховано багато видатних людей, є дуже красиві старовинні пам’ятники. Говорилося про це давно, але ніхто предметно цим так і не зайнявся. Ми з колегами взялися зрушити це питання з мертвої точки», – розповів Кречун.

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За його словами, вже відбулася робоча зустріч представників туристичної ради з керівництвом КП «Миколаївська ритуальна служба», на балансі якого перебуває цвинтар. Директор підприємства Олександр Сагайдак висловив повну готовність допомогти втілити цю ідею в життя. Адже в інших містах України така практика існує вже кілька років і подорожі «містами мертвих» все більше набирають популярності.

«Ми будемо виходити до депутатів міської ради з пропозицією з облагороджування території, щоб зробити цей об'єкт максимально туристичним. Тут потрібно провести освітлення, прокласти стежки, встановити лавочки», – заявив Сагайдак.

Старе міське кладовище Миколаєва – це дійсно об'єкт історичної спадщини. Воно вперше згадується наприкінці XVIII століття. Тут є церква Всіх Святих, яку споруджено у 1807-1808 роках. Досі збереглися старовинні склепи, надгробники, яким понад дві сотні років.

За інформацією старшого наукового співробітника Миколаївського обласного краєзнавчого музею «Старофлотські казарми» Тетяни Губської, тут покоїться орієнтовно 350-400 тисяч людей. Серед них багато відомих та заслужених осіб, зокрема науковці, які увійшли до енциклопедій світу, 33 адмірали Чорноморського флоту. Серед них: Микола Андрійович Аркас — генерал-ад'ютант, адмірал, Головнокомандувач Чорноморського флоту, військовий губернатор Миколаєва; Микола Миколайович Аркас (старший) — український культурно-освітній діяч, письменник, композитор, історик; Петро Григорович Богданович — дійсний статський радник, учасник російсько-турецьких воєн, заступник командира Полтавського полку, тесть М. А. Аркаса, дід М. М. Аркаса (старшого); Василь Назарович Каразін — український вчений, винахідник, громадський діяч, засновник Харківського університету; Олександр Іванович Казарський — військовий моряк, герой російсько-турецької війни 1828-1829 років, капітан I рангу та багато інших.