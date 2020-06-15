Кривий Ріг кличе помилуватися техногенними озерами

Криворізькі пейзажі називають марсіанськими через велику кількість в них червоного кольору. Та можна тут знайти й неймовірні блакитні локації – це місцеві техногенні озера.

Про це пише «Кривий Ріг туристичний» у Facebook. «Місця, де вода блакитного кольору пестить гранітні борти кар'єру, де стихії води та каменю утворюють ідеальну композицію індустріальної спадщини Кривого Рогу, називаються затопленими чашами кар'єрів», – йдеться в повідомленні. Зазначається, що кожен охочий може побачити індустріальну красу затоплених Карачунівського, Октябрського кар'єрів, озер Візирки. Читайте також: Держтуризм розпочав масштабний проєкт "Мандруй Україною" Фото: Євген Дійнега, Роман Неділько