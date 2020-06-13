В аеропорту Тирани відбулася урочиста зустріч першого після скасування запроваджених через пандемію коронавірусу обмежень чартерного рейсу, яким на відпочинок до Албанії приїхали туристи з Білорусі.

Про це повідомляє агенція АТА.

"189 туристів прибули першим рейсом зі столиці Білорусі Мінська в аеропорт "Рінас", обравши нашу країну для літнього відпочинку, щоб насолодитися пляжами та чудовими краєвидами Албанії", - йдеться у повідомленні.

В Албанії урочисто зустріли перших після послаблення карантину туристів / Фото: ATSH

Зустрічав рейс міністр туризму та довкілля Бленді Клосі.

"Я маю велике задоволення подарувати їм букет з 189 квітів, оскільки вони перші пасажири, які сьогодні приїхали до Албанії", – сказав урядовець.

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За даними Worldometer, у світі підтверджено 7 787 320 випадків зараження коронавірусом, з них 429 312 летальних, одужало 3 988 999 осіб.

Фото: ATSH