В Албанії урочисто зустріли перших після послаблення карантину туристів
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Укрінформ
В аеропорту Тирани відбулася урочиста зустріч першого після скасування запроваджених через пандемію коронавірусу обмежень чартерного рейсу, яким на відпочинок до Албанії приїхали туристи з Білорусі.
Про це повідомляє агенція АТА.
"189 туристів прибули першим рейсом зі столиці Білорусі Мінська в аеропорт "Рінас", обравши нашу країну для літнього відпочинку, щоб насолодитися пляжами та чудовими краєвидами Албанії", - йдеться у повідомленні.В Албанії урочисто зустріли перших після послаблення карантину туристів / Фото: ATSH
Зустрічав рейс міністр туризму та довкілля Бленді Клосі.
"Я маю велике задоволення подарувати їм букет з 189 квітів, оскільки вони перші пасажири, які сьогодні приїхали до Албанії", – сказав урядовець.
За даними Worldometer, у світі підтверджено 7 787 320 випадків зараження коронавірусом, з них 429 312 летальних, одужало 3 988 999 осіб.
Фото: ATSH