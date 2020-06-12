Перші випускники чернігівської школи гідів проведуть безкоштовні екскурсії

У Чернігові перші випускники школи гідів влаштують вільні екскурсії в межах відкриття літнього фестивалю просто неба "Зелена сцена".

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Перші випускники першої сертифікованої школи гідів Чернігова 13 червня проведуть свої авторські екскурсії для всіх охочих. Початок о 17:30", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що культурно-соціальний проєкт просто неба "Зелена сцена" стартує в Чернігові у п’ятницю, 12 червня, увечері. Триватиме захід три дні. На чернігівців та гостей міста чекають українсько-кубинський септет "Latin Legacy", молода українська музика – "Колір" з Одеси та "Хмарно з проясненнями" з Києва, – поетично-музичний проєкт і презентація книг. Крім того, будуть фотовиставки, кінопокази, майстер-класи та активності для дітей, працюватиме дискусійний майданчик і артярмарок.

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Щотижневий мініфестиваль "Зелена сцена у Чернігові" проводиться з 2011 року влітку щоп’ятниці. Він об’єднує українську творчу молодь різних напрямків: акторів, музикантів, художників, фотографів, поетів, майстрів хенд-мейду.

Нагадаємо, школа гідів у Чернігові відкрилася 11 грудня 2019 року у приміщенні міського Туристичного інформаційного центру. Заняття в ній тривали 5 місяців. За результатами навчання слухачі школи підготували авторські екскурсії та отримали сертифікати.

Як відомо, за рішенням уряду та відповідним розпорядженням Чернігівського міського голови, з 10 червня дозволено проведення культурних заходів на свіжому повітрі за умови дотримання всіх обмежувальних заходів.