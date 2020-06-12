Єгипет до осені скасує туристам візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв

Єгипет до осені скасує туристам візи та надасть знижки на вхід до всіх музеїв

Укрінформ
Уряд Єгипту запровадить ряд фінансових заохочень для іноземних туристів на тлі значного зменшення кількості відвідувачів, пов’язаного із пандемією COVID-19.

Про це пише Xinhua із посиланням на заяву міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

“Серед найважливіших ініціатив — скасування потреби у туристичних візах для відвідувачів туристичних губернаторств до 31 жовтня”,  - йдеться у документі.

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Окрім цього уряд надаватиме “знижку у 20% на вхідні квитки до усіх музеїв та археологічних об’єктів”, що діятиме упродовж 15 днів з часу прибуття до країни.

“Міністерство цивільної авіації також запропонувало іноземним авіакомпаніям 50% знижку на збори приземлення та паркування, а також 20% знижку на наземні послуги для прямих рейсів до аеропортів у туристичних провінціях до 31 жовтня”, - стверджує Xinhua.

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Нагадаємо: раніше Єгипет оголосив про намір частково відновити з 1 липня міжнародне авіасполучення до курортних міст. Крім того, в межах послаблення карантинних заходів влада оголосила про скорочення на годину комендантської години – з 14 червня вона діятиме з 20:00 до 4:00.

У Єгипті кількість хворих на COVID-19 наближається до 40 тисяч, 1 377 людей померли.

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