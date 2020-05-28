Світовий туризм: які напрямки відновляться вже незабаром

Тепер галузь працюватиме за новими правилами – і для країн, що приймають відпочивальників, і для туристів. Головне – безпека

Туризм – одна з галузей, яка зазнала найбільше збитків через пандемію коронавірусу. Глава Всесвітньої туристської організації ООН Зураб Пололікашвілі заявив, що цього року через пандемію коронавірусу глобальний туризм скоротиться на 70% в порівнянні з минулим роком. Дослідження, яке провела організація наприкінці квітня, показало, що усі 217 туристичних напрямків у всьому світі були недоступні через припинення транспортного сполучення. І хоча захворюваність ще не згасла, схоже, країни, що орієнтовані на іноземних відвідувачів, уже не в змозі терпіти збитки, тож потроху починають відкривати кордони і готуватися до роботи в нових умовах. Тепер головним правилом роботи стане безпека для туристів і персоналу – носіння масок, температурний скринінг, а подекуди – ще й довідки про відсутність інфікування Covid-19.

Єгипет спочатку відпрацює нові правила на внутрішніх туристах

У травні готелі Єгипту працюють лише для внутрішніх туристів і в обсягах не більше, ніж для 25% людей, яких можуть прийняти. З 1 червня готелям дозволять працювати для 50% туристів, повідомляє Reuters. У єгипетських готелях має працювати клініка із лікарем, працівників зобов’яжуть проходити експрес-тест на коронавірус при вході до готелю, а туристам регулярно перевірятимуть температуру. І звісно, готелі мають встановити все необхідне для дезінфекції. На курортах діятиме заборона на проведення масових заходів, а готелях запровадять ширші відстані між столами з їжею.

Курортні готелі інспектує міністр туризму Єгипту Халед Аль-Анані. Готелям, які ризикнуть відкритися без дозволу, загрожує відкликання ліцензії. На сьогодні сертифікат на роботу гарантований не всім: в Південному Синаї тільки сім з 10 готелів пройшли перевірку, в Хургаді – три з п'яти. На базі внутрішнього туризму влада країни хоче протягом червня відпрацювати “антивірусні” протоколи прийому гостей. На початку липня, коли цю практику проаналізують, можливе прийняття рішення про перезапуск іноземного туризму в цій країні. За словами міністра, зараз переговори про відновлення авіасполучення тривають із 20 країнами, серед яких Німеччина, Великобританія, Польща, Україна і Білорусь.

Міністерство туризму і старожитностей Єгипту вдвічі скоротило плату

Щоб привабити туристів, Мінтуризму і старожитностей Єгипту вдвічі скоротило плату за вхід на всі археологічні об’єкти і музеї, які були закриті з 23 березня, а ще – відмовилося від орендної платні для ринків і кафе, розташованих там. Про це повідомляє EuroWeeklyNews. Перед повторним відкриттям всі об’єкти пройшли обов’язкову санітарну обробку і мають пройти аудит, щоб переконатися, що відповідають новим вимогам – включно з забезпеченням масками персоналу і відвідувачів, рукавичками і засобами індивзахисту. А також чи налагодили безконтактну реєстрацію з допомогою одноразових ручок, температурний скринінг для гостей тощо.

Туреччина розробила спеціальний план для відновлення галузі

У Туреччині 20 травня відкрили кордони для медичного туризму. Приїжджих лікуватися тестують на коронавірус або вимагають відповідну довідку. А для прийому відпочивальників підготували 9-етапний план з відкриття повітряних кордонів із 70 країнами світу. Спочатку, 10 червня, відновляться польоти в Болгарію, Бахрейн, Грецію, Катар. Для громадян України, а також Китаю, Молдови, Узбекистану, Канади та Швеції, Туреччина відкриє кордони на п'ятому етапі – 1 липня. І в останню чергу буде відновлено авіасполучення зі США – аж 1 вересня.

... на пляжах зроблять спеціальну розмітку

Як вже докладно писав Укрінформ, нині Туреччина на етапі відпрацювання безпекових заходів та сертифікації готелів. Аби пройти сертифікацію, готелі, крім правил гігієнічної безпеки, мають бути готовими ізолювати на території готелю інфікованих коронавірусом – як туристів, так і персонал, який з ними контактував. Днями почав підготовку до карантинного режиму туризму і один із найбільших та найпопулярніших пляжів країни – Коньялти в Анталії, де зробили спеціальну розмітку для дотримання дистанції між відпочивальниками. Ресторанам доведеться відмовитися від шведського столу – їжа та напої видаватимуть туристам винятково співробітники закладів. У турецьких аеропортах тим часом облаштовують лабораторії для діагностики на COVID-19 та розробляють положення про правила безпеки.

Найбільші шанси для українців – відпочити в Грузії

Грузія імовірно стане першою країною, з якою Україна може відновити повноцінне авіасполучення (а відповідно, і туристичні подорожі) уже з 1 липня. Про готовність відновити у повному обсязі авіарейси між обома країнами раніше заявляли і українські авіакомпанії. За словами міністра економіки та сталого розвитку Грузії Натії Турнави, Грузія дотримуватиметься усіх правил санітарної безпеки та гігієни, які рекомендовані ВООЗ, а також розробляє власні спеціальні регламенти для діяльності готелів. Зокрема, обговорюється створення в готелях спеціальних карантинних просторів.

У відпочивальників кожен день будуть міряти температуру. У туристичному транспорті дозволять займати тільки половину місць, один гід зможе супроводжувати не більше 15 гостей. У закритих просторах приїжджим доведеться надягати маски. Щодо умов для туристів, то глава Національного центру контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе оголосив, що для відпочинку в країні знадобиться COVID-паспорт – документ про те, що мандрівник здав тест на коронавірус, і його результат був негативним. Здати тест треба буде максимум за 72 години до перельоту.

Першими туристів будуть готові приймати курорти Батумі та Аджарії

Першими іноземних туристів будуть готові приймати курорти Батумі та Аджарії, де 1 липня офіційно відкриється літній туристичний сезон. “Відпочинок туристів у Батумі буде максимально безпечним та комфортним, з дотриманням усіх правил та рекомендацій ВООЗ, адже під час карантину 27 наших готелів були задіяні у програмі обсервації громадян Грузії і мають досвід роботи під час епідемії”, – зазначила директор Департаменту туризму і курортів Аджарії Тінатін Зоїдзе. За її словами, на усіх пляжах Батумі буде зберігатися необхідна дистанція у 1,5-2 метри між відпочивальниками, а готелі дотримуватимуться правил гігієни та безпеки, прийнятими ВООЗ. Національна туристична адміністрація Грузії розробляє проект «зелених зон» по країні, де не було виявлено заражень коронавірусом. Однією з перших таких зон стане гірська Аджарія, де не було зафіксовано жодного випадку захворювань на COVID-19.

Європа теж зачекалася на туристів

Європа теж потроху готується відновлювати туристичну індустрію. Спочатку в ЄС йшли розмови про запровадження імунних паспортів для подорожуючих. Але схоже, такі бюрократичні перепони можуть налякати і без того значно меншу кількість туристів, які ризикнуть відпочивати за кордоном під час пандемії, тож поки ця ідея лишається на рівні розмов. Одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн ЄС Іспанія планує приймати іноземних туристів вже з липня. Раніше голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив, що іноземні громадяни проходитимуть обов'язковий двотижневий карантин, але уряд вирішив скасувати цю вимогу, щоб не відлякати туристів, про що повідомляє El Pais. Раніше в інтерв’ю Financial Times віце-прем’єр Іспанії Тереза Рібера заявляла, що уряд Іспанії може запровадити для мандрівників так звані «безпечні коридори». Дозвіл на в’їзд до країни отримуватимуть туристи з тих країн, де порівняно спокійна епідеміологічна ситуація з коронавірусом.

Усі аеропорти на території однієї з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи Італії відкриються 3 червня, повідомляє The Local. «Відновлення роботи усіх аеропортів стане можливим з 3 червня, коли будуть дозволені міжрегіональні та міжнародні перевезення», – заявила міністр транспорту країни Паола де Мішеллі. Тоді ж Італію зможуть відвідувати туристи з Європейського Союзу, для яких, на відміну від громадян інших країн, не передбачено 14-денний карантин.

Німеччина планує дозволити власним громадянам провести літній відпочинок у понад 30 країнах Європи й водночас продовжує обмеження контактів людей усередині ФРН до кінця червня. З 25 травня в країні відновлюється внутрішній туризм – у кількох федеральних землях готелі відкривають свої двері для місцевих мандрівників, пише DW. Готелі та кемпінги у Мекленбурзі-Передній Померанії, Берліні, Бранденбурзі та Нижній Саксонії зможуть приймати туристів з інших федеральних земель Німеччини за наявності у них попереднього бронювання. При цьому готелі можуть заселяти гостей лише на 60% потужності.

З 15 червня Федеральний уряд Німеччини хоче зняти застереження про подорожі для туристів з 31 європейської країни – крім 26 країн ЄС, до переліку також входить Велика Британія і чотири країни Шенгенської зони: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн.

Греція спочатку прийматиме гостей тільки з 20 країн / Фото: ekathimerini.com

Греція знову відкриється для іноземних туристів 15 червня, проте спочатку вона буде приймати гостей тільки з 20 країн, повідомляє Greek Reporter. В’їхати до Греції з 15 червня буде дозволено жителям таких країн із позитивними епідеміологічними даними: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія. Органи охорони здоров'я проводитимуть вибіркове обстеження мандрівників, що прибувають з-за кордону. Також планується з 1 липня розширити цей список ще низкою країн, а через 2 тижні додати чергову групу держав. Жителям країн, які, на думку Греції, мають несприятливі поточні епідеміологічні характеристики, не дозволять відвідувати Грецію до 15 липня. Наприклад, це стосується жителів Сполученого Королівства.

Що відомо про більш екзотичні напрямки?

Туніс відновить прийом туристів із 4 червня. Наразі аеропорти, готелі, транспорт і музеї готуються до прийому відвідувачів із дотриманням санітарних норм, що передбачають носіння масок, використання санітайзерів, збереження дистанції тощо. При цьому готелі не мають заповнюватися більше ніж на 50%.

Домініканська Республіка готується до відкриття курортів з середини червня, повідомляє портал Dominican Today. За словами міністра туризму Франсіско Хав'єра Гарсії, до того моменту будуть готові всі нові вимоги до санбезпеки. Проте точна дата відкриття авіасполучення поки не називається. Зараз міністерство спільно з Асоціацією готелів і туристичних організацій працює над новими санітарними вимогами до курортних об'єктів, при цьому місцеві експерти вважають, що відновлення галузі буде повільним і до колишніх показників туризм повернеться не раніше початку 2021 року.

...на Кубу вже продаються квитки

На Кубі відновити авіасполучення можуть у липні, повідомляє el Nuevo Herald. Наразі заборона на польоти продовжена до кінця червня, але американські і канадські авіакомпанії вже продають квитки до Гавани з 7 липня.

Таїланд не прийматиме іноземців принаймні до кінця червня. Влада країни у цьому питанні вкрай обережна і планує відновити туризм лише із країнами з благополучною епідеміологічною обстановкою і створити “туристичні коридори”. Управління туризму Таїланду вивчатиме ситуацію із Covid-19 окремо в кожній країні перед тим, як дозволити звідти поїздки.

Взагалі, українці зможуть розраховувати на міжнародні туристичні подорожі лиш після того, як відновиться авіасполучення власне в Україні. Це за сприятливих епідобставин станеться вже незабаром. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що міністерство планує з 15 червня запустити як внутрішні, так і міжнародні авіаперевезення. Наразі узгоджуються напрямки, за якими в першу чергу Україна відновлюватиме міжнародні перевезення.

Юлія Горбань, Київ