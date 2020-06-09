Туреччина взялася за просування зеленого туризму

В умовах пандемії коронавірусу та необхідності дотримуватися карантинних обмежень і соціальної дистанції, зокрема під час відпочинку, Туреччина розвиватиме напрямок зеленого туризму та створить відповідні маршрути.

Про це розповів очільник департаменту лісового господарства Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Караджабей, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Період ізоляції, який ми пережили через пандемію, ще більше збільшить інтерес до екотуризму в цьому сезоні… Ми працюємо над 19 унікальними маршрутами по всій Туреччині з можливістю проходити їх пішки або на велосипедах із зупинками», – сказав Караджабей.

Зазначається, що загальна протяжність зелених маршрутів становитиме 350 кілометрів. Триває робота над тим, щоб маршрути були доступними та комфортними для людей різного віку – від дітей до літніх людей.

Караджабей вказав також на те, що зелений туризм у світі вважається одним із найекологічніших.

Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині відбувається послаблення карантинних заходів. Країна готується приймати туристів з-за кордону з середини червня. Планується, що з 1 липня буде відновлено авіасполучення з Україною.