Італія об'єднає всі свої національні парки єдиною туристичною стежкою

В Італії планують створити маршрут, який об'єднає всі національні парки країни.

Він називатиметься Sentiero dei Parchi («Стежка парків») і проляже від Альп через Апенніни до Сицилії та Сардинії, пише Lonely Planet.

«Наші національні парки – скарбниця природи. Ми маємо зберігати їх, але й робити доступними для людей», – сказав італійський міністр охорони довкілля Серджо Коста.

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За основу стежки візьмуть Sentiero Italia («Стежка Італії»), що простягається на 7000 кілометрів і об'єднує 18 з 25 нацпарків країни. Тепер до них додадуть інші, а до маршруту також включать охоронні території, біосферні заповідники й природні об'єкти ЮНЕСКО.

Ті, хто пройде стежкою до кінця, отримають символічне підтвердження. Для мандрівників вже готують щось на кшталт паспортів, в яких на кожній точці маршруту ставитимуть штампи.

Фото: ClickAlps Srls / Alamy Stock Photo