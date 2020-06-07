Італія об'єднає всі свої національні парки єдиною туристичною стежкою
Він називатиметься Sentiero dei Parchi («Стежка парків») і проляже від Альп через Апенніни до Сицилії та Сардинії, пише Lonely Planet.
«Наші національні парки – скарбниця природи. Ми маємо зберігати їх, але й робити доступними для людей», – сказав італійський міністр охорони довкілля Серджо Коста.
За основу стежки візьмуть Sentiero Italia («Стежка Італії»), що простягається на 7000 кілометрів і об'єднує 18 з 25 нацпарків країни. Тепер до них додадуть інші, а до маршруту також включать охоронні території, біосферні заповідники й природні об'єкти ЮНЕСКО.
Ті, хто пройде стежкою до кінця, отримають символічне підтвердження. Для мандрівників вже готують щось на кшталт паспортів, в яких на кожній точці маршруту ставитимуть штампи.
Фото: ClickAlps Srls / Alamy Stock Photo