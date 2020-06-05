Українці зможуть подорожувати до Греції з 1 липня за умови стабільної епідситуації - МЗС

Україна та Греція відновлять сполучення з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах.

Про це йшлося під час телефонної розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з главою МЗС Грецької Республіки Нікосом Дендіасом, повідомляє пресслужба МЗС.

“Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас висловили готовність відновити сполучення між Україною та Грецією з 1 липня за умови стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах”, - йдеться у повідомленні.

Глави зовнішньополітичних відомств двох країн також обмінялися досвідом із протидії поширенню коронавірусу COVID-19 та подолання наслідків пандемії.

Нікос Дендіас запросив Дмитра Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволятимуть. Глава МЗС України прийняв запрошення.

Читайте також: Італія образилася на Австрію і Грецію через небажання відкрити кордони

Сторони відзначили важливість всебічного розвитку взаємовигідних двосторонніх відносин задля розвитку торгівлі та інвестицій, співпраці у культурно-гуманітарній та освітній сферах.

Кулеба привітав колегу з головуванням Греції у Комітеті міністрів Ради Європи та закликав його надавати пріоритетного значення тематиці України у фокусі уваги цієї організації.

Дендіас у відповідь запевнив, що Греція незмінно підтримує євроінтеграційні прагнення України.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Наразі в Україні до 22 червня діє адаптивний карантин.