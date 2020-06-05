Художній музей Харкова впровадив "правило вулиці з одностороннім рухом"

Харківський художній музей після перерви, пов'язаної з введенням карантину через коронавірус, відновив індивідуальне відвідування та групові екскурсії.

Водночас заклад продовжує дотримуватися запобіжних заходів і обмежує кількість відвідувачів, повідомляється на сторінці музею в Facebook.

"У експозиційних залах діє "правило вулиці з одностороннім рухом". Музейні доглядачі зобов’язані суворо стежити за тим, щоб відвідувачі пересувалися по експозиції в одному напрямку – щоб уникнути зіткнень один з одним. Перед квитковою касою зроблена спеціальна розмітка — для дотримання дистанції між людьми в черзі", – йдеться в повідомленні.

У залах можна перебувати тільки в захисній масці, з дотриманням дистанції в 1,5 метра між людьми. Кількість відвідувачів обмежена: одночасно дозволено приймати до 7 осіб. Цією кількістю обмежені й групові екскурсії за попередніми заявками.

Крім того, в Харківському художньому музеї продовжує діяти заборона щодо проведення культурно-масових заходів, тому лекції, концерти тощо скасовано.

Як зазначили музейники, зараз можна відвідати експозицію вітчизняного мистецтва XVI - поч. XX ст. на другому поверсі.

Музей працює у зміненому режимі: з 11:00 до 18:30 щодня, крім понеділка та вівторка.