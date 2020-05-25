Харківський історичний музей запустив 3D-тур виставкою «Слобожани»

Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова під час карантину запустив 3D-тур виставкою «Слобожани», яку відкрили до 100-річчя закладу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі музею.

«Напередодні музей запустив 3D-тур виставкою «Слобожани», яка була відкрита в січні 2020-го спеціально до його (музею – ред.) 100-річчя. Експозиція названа на честь однойменної книги Миколи Федоровича Сумцова — засновника музею Слобідської України, від якого веде свій родовід історичний музей — і розповідає захопливу історію нашого краю і його жителів від часів палеоліту до початку XX століття», – зазначили в музеї.

Віртуальний тур зроблений на Google-картах. На його створення автор, Михайло Проценко, витратив понад місяць.

«Ми зняли 37 віртуальних панорам — зокрема, панорами з квадрокоптера. Для кожної панорами зняли 24 фотографії — загалом 888 фото. Спеціальним об'єктивом Fisheye робилася сферична картинка, потім ці кадри «зшивалися». Якість зображень – оптимальна для завантаження», – розповів Проценко.

Перейти у віртуальний тур можна безпосередньо з пошукової системи Google або з Google-мап. «Слобожани» можна подивитися на будь-якому комп'ютері, планшеті чи смартфоні, незалежно від операційної системи. Найближчим часом у межах віртуальної прогулянки також буде доступний текстовий опис експозиції українською та англійською мовами, обіцяють у музеї.

Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова — один із найбільших музеїв України. Колекція закладу налічує понад 334 тис. пам'яток матеріальної і духовної культури державного та світового значення. Серед них — єдиний в Україні гетьманський прапор кінця XVII сторіччя, предмети українського бароко, кліше «50 карбованців» 1918 року Української Народної Республіки, меморіальні комплекси та твори видатних українських художників С.І. Васильківського, І.Ю. Рєпіна, М.С. Самокиша, цінні колекції археологічних, етнографічних і нумізматичних предметів, а також зброя, предмети спорядження.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня Харківський історичний музей ім. Сумцова відзначав 100-річчя. В закладі представили експонати, які не виставлялися десятиріччями – скіфське золото з курганів, унікальні вироби українського бароко, предмети побуту, стародавню рідкісну зброю. Відвідувачі побачили оновлену велику залу на першому поверсі – з оновленими експозиціями, відтвореними інтер’єрами, зонами для селфі, мультимедійними екранами.