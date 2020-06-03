Грузія пускатиме туристів тільки з негативним результатом тесту на коронавірус

До Грузії будуть пускати тільки тих туристів, які пред'являть довідку про негативний результаті лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія, повідомляє портал "Новости-Грузия".

"У туриста, який в'їжджає до Грузії, має бути результат актуального 72-годинного ПЛР-тесту, інакше його просто не впустять. Ми, звичайно, створимо можливість пройти швидкі ПЛР-тести і всередині країни, якщо у прибулого не виявиться такого тесту, і якщо такі випадки не будуть масовими. Але організовані туристичні групи зможуть в'їхати тільки при дотриманні цього правила", – заявив Гахарія.

Він нагадав, що організовані туристичні групи розміщуватимуться в "зелених зонах" – готельних комплексах, які отримають відповідний дозвіл від Міністерства охорони здоров'я за підсумками перевірки на виконання всіх протоколів щодо скринінгу, організації харчування, транспорту та інших вимог. Усі вони спрямовані на превенцію поширення вірусу.

Нагадаємо, перший випадок інфікування коронавірусом був зафіксований у Грузії 26 лютого. Коли число інфікованих досягло 54, в країні з 22 березня було оголошено надзвичайний стан, дія якого припинилася 23 травня.

Уже близько місяця в Тбілісі не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом, повністю "зеленою зоною" оголошений чорноморський регіон Аджарія. До того ж у низці регіонів Грузії за весь час епідемії не було зафіксовано жодного зараження – це Гурія, Кахетія і Верхня Аджарія.

Загалом у Грузії з лютого було лабораторно підтверджено 735 випадків інфікування, з них на сьогоднішній день 557 осіб одужали, а 12 померли.

За даними Worldometer, станом на 3 червня у світі зафіксовано 6 501 192 випадки коронавірусу, з них 384 079 летальних, одужали 3 096 033 людини.