У Луцьку відкривають для відвідувачів замок Любарта

Луцький замок відсьогодні, 3 червня, поновлює роботу після закриття для гостей через введення карантинних обмежень.

Про це повідомляє адміністрація Державного історико-культурного заповідника у м. Луцьку на сторінці в Facebook.

"У середу, 3 червня 2020 року, ми розпочинаємо роботу. Будемо раді бачити Вас! Замок працює з 10:00 до 19:00. Просимо дотримуватися встановлених правил відвідування (маски, антисептик, рукавички, дистанція)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Луцький замок, або замок Любарта – один із найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні замків. Це пам'ятка архітектури та історії національного значення, один із двох (частково) збережених замків обласного центру Волині.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу. Другий етап пом’якшення карантинних заходів стартував 22 травня, а третій – 1 червня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.