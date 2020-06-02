Нацпарк на Одещині відправить туристів до "Мертвого лісу"

У Нижньодністровському національному природному парку на Одещині планують створити новий туристичний маршрут. На ньому мандрівники зможуть побачити унікальну територію, створену колонією бакланів.

Про це повідомляється на сторінці нацпарку в Facebook.

"Ми анонсуємо створення маршруту "Мертвий ліс", який буде цікавий для тих туристів, які шукають не тільки гарне і миле для ока, а й дійсно унікальне та незабутнє видовище. На Нижньому Дністрі є одна місцина, яка і манить, і трохи лякає. Це справжній мертвий ліс у районі Вільхи. Колонії великого баклана перетворили дерева, на яких розташувалися гнізда, на сіро-білі "скелети" у результаті своєї життєдіяльності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цій місцевості тисячі птахів годують свою малечу, вчать пірнати та літати більш дорослих особин, перегукуються та ловлять рибу.

Нагадаємо, що за красою та різноманіттям флори та фауни територія Нижньодністровського НПП входить до десятки найкращих парків України. Він розташований у межах водно-болотних угідь міжнародного значення – "Північна частина Дністровського лиману" та "Межиріччя Дністра-Турунчука".

Серед привабливих локацій нацпарку – Біле озеро, Дністровський лиман, Карагольська затока, урочище Лиманське.

Фото: @nizhnednestrovsky