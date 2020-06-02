Нацпарк на Одещині відправить туристів до

Нацпарк на Одещині відправить туристів до "Мертвого лісу"

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Укрінформ
У Нижньодністровському національному природному парку на Одещині планують створити новий туристичний маршрут. На ньому мандрівники зможуть побачити унікальну територію, створену колонією бакланів.

Про це повідомляється на сторінці нацпарку в Facebook

"Ми анонсуємо створення маршруту "Мертвий ліс", який буде цікавий для тих туристів, які шукають не тільки гарне і миле для ока, а й дійсно унікальне та незабутнє видовище. На Нижньому Дністрі є одна місцина, яка і манить, і трохи лякає. Це справжній мертвий ліс у районі Вільхи. Колонії великого баклана перетворили дерева, на яких розташувалися гнізда, на сіро-білі "скелети" у результаті своєї життєдіяльності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цій місцевості тисячі птахів годують свою малечу, вчать пірнати та літати більш дорослих особин, перегукуються та ловлять рибу.

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Нагадаємо, що за красою та різноманіттям флори та фауни територія Нижньодністровського НПП входить до десятки найкращих парків України. Він розташований у межах водно-болотних угідь міжнародного значення – "Північна частина Дністровського лиману" та "Межиріччя Дністра-Турунчука".

Серед привабливих локацій нацпарку – Біле озеро, Дністровський лиман, Карагольська затока, урочище Лиманське.

Фото: @nizhnednestrovsky

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