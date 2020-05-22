У нацпарку "Бузький Гард" оголосили про старт сезону рафтингу

Національний природний парк "Бузький Гард" на Миколаївщині в суботу, 23 травня, відкриє рафтинг-сезон.

Про це розповіла начальник відділу рекреації нацпарку Альона Почтаренко, повідомляє Zruchno.Travel.

"З 23 травня ми відкриваємо рафтинг-сезон, але, звичайно, з певними обмеженнями. Відповідно, ми будемо приймати невеликі групи, до восьми осіб. У місцях розміщення табору обов’язкове дотримання дистанції – 1,5 метра. Крім того, учасники групи мають бути в масках і рукавичках", – зауважила Почтаренко.

За її словами, погода в Мигії вже майже літня – вдень повітря прогрівається до +28 градусів Цельсія.

"Рівень води поки не високий, але кататися вже можна. Погода мінлива: день спеки – +25-28 градусів Цельсія, на інший день температура падає до +17-18 градусів Цельсія, але небо ясне, а сонечко тепле ", – сказала Почтаренко.

Зазначається, що ціни на послуги, які надає національний парк, залишилися на рівні минулого сезону. Обов’язковий збір з туристів, які відпочивають на території рекреаційних ділянок – 15 гривень; 15 гривень додатково за встановлення намету; відпочинок в спеціально обладнаних місцях (навіси, столи, лавки) – 50 гривень.

Також можлива організація екскурсій в групах до восьми чоловік. Ознайомча екскурсія "Гранітно-степове Побужжя" коштуватиме 150 гривень для групи; ознайомча екскурсія "Актовський каньйон" – 150 гривень для групи.

Ціни на рафтинг варіюються від 100 до 500 гривень за один маршрут залежно від його протяжності й складності.