Площу біля собору Паризької Богоматері відкрили для відвідування

Один із символів Франції – площа Нотр-Дам біля собору Паризької Богоматері – знову відкрита для відвідувачів після скасування частини обмежувальних заходів, запроваджених у країні 17 березня у зв’язку з пандемією COVID-19.

Урочисте відкриття за участю парижан, мера міста, представників уряду та релігійних діячів відбулося з нагоди релігійного свята П'ятидесятниці, яке католики відзначають на 50-й день після Великодня, повідомляє Le Point.

«Це дуже важливий момент, ми відкрили площу, чого чекали рік, а потім відкриття затягнулося, спочатку через забруднення свинцем, а пізніше через карантин», – заявив під час церемонії міністр культури Франк Рістер.

Мер Парижа Анн Ідальго, у свою чергу, відзначила, що присутні стали свідками «відродження душі Парижа – Нотр-Дам».

Дозвіл на відкриття історичної пам’ятки та одного з найбільш визначних місць французької столиці надав префект Парижа після позитивного висновку Регіонального агентства охорони здоров'я Паризького регіону.

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Робота з реставрації зруйнованого пожежею у 2019 році собору Паризької Богоматері, яка була призупинена в середині березня через коронавірус, відновлюється дуже поступово, споруду мають відремонтувати до 2024 року. Демонтаж будівельних лісів – 10 тисяч зігнутих і зварених металевих труб – розпочнеться 8 червня.

Як повідомлялося, 15 квітня 2019 року собор Паризької Богоматері зазнав великих руйнувань унаслідок масштабної пожежі. Відтоді пам’ятка перебуває на реконструкції і недоступна для публіки. Торік у храмі вперше за 200 років не проводили Різдвяну месу. А 10 квітня цього року вперше після масштабної пожежі у соборі відбулося богослужіння без присутності вірян. У річницю пожежі, 15 квітня, один з двох найбільших дзвонів - «Емануїл» - у південній вежі собору задзвонив, щоб нагадати про трагедію.