У мережі з’явилася перша віртуальна екскурсія Києвом

Першу віртуальну екскурсію столицею з понад 50 локаціями історичного середмістя виклали у відкритий доступ.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації у Facebook.

"Як гуляти Києвом, якщо ви в Амстердамі чи Берліні, їдете поїздом зі Львова до Вінниці або ж просто дотримуєтесь правил карантину? Так само, як Лувром чи оперним театром Лондону – онлайн! Світ рушає у віртуальний простір, а ми йдемо за ним! Вже зараз у відкритому безкоштовному доступі представлена перша в Україні віртуальна екскурсія столицею "Ворота в Київ". А до Дня Києва вийшла ще й англійська версія мандрівки!", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тур створили у зручному для користування форматі слайдера. Усе, що потрібно онлайн-мандрівнику, – перейти на сторінку екскурсії з персонального комп’ютера чи планшета та гортати вперед чи назад. Загалом зараз там уже представлено понад 50 локацій київського середмістя, більше 100 слайдів із прольотами та проникненнями, цифровими паспортами, відеоблогами, фотографіями та відео.

Наразі розробники працюють над мобільною версією, яка скоро має порадувати шанувальників прогулянок містом.

Інформацію для мандрівників зібрала команда громадської організації "Живе місто. Київ". Проєкт в межах Громадського бюджету Києва задумали та реалізували студенти та викладачі Київського університету імені Бориса Грінченка, який займається діджиталізацією київських локацій. Через QR-коди, розроблені командою організації, мандрівники можуть дізнатися про столицю українською та англійською мовами.