Стародавнє містечко на Львівщині розвиватиме свій туристичний бренд

Невелике містечко Кам’янка-Бузька Львівської області отримало нову айдентику. Створений візуальний стиль має допомогти сформувати впізнаваний туристичний бренд і ефективно презентувати дестинацію потенційним гостям.

Як повідомляє Zruchno.Travel, розробленням айдентики, зокрема логотипу, займалася команда фахівців, які створювали впізнавані туристичні бренди таких українських міст і територіальних громад, як Дрогобич, Рахівщина, Генічеськ, Калуш, Запоріжжя.

Перш ніж взятися за створення графічних образів, дизайнери познайомилися з історією, природними та архітектурними особливостями міста, а також визначили унікальні "фішки" Кам’янки-Бузької, які виділяють її серед інших міст.

Сьогодні Кам’янка-Бузька – мало кому відоме і дуже невелике містечко (10 тисяч жителів), розташоване на річці Буг. Але в XV столітті Кам’янка-Бузька була великим центром торгівлі, в тутешніх складах зберігали дрогобицьку сіль. Тут перетиналися торговельні шляхи з Києва до Польщі, а також з Волині до Львова. У місті були цехи кушнірів, ковалів, шевців, гончарів, слюсарів і зброярів-мечників.

Місто має і значну культурну історію. Так, Кам’янка-Бузька може посперечатися з Кропивницьким за звання "театральної колиски" України. Тут відбулася перша театральна постановка "Продав кота в мішку" українською мовою, режисером якої став письменник і діяч освіти Якуб Ґаватович. Кіт зі старовинної інтермедії досі залишається неофіційним символом міста і часто зустрічається на афішах, а слоган міста Кам’янка-Бузька – "Колиска українського театру".

"Надихнувшись вулицями міста, ми вирішили зберегти історію і зробити її більш явною та надати нових цінностей образам і легендам. Пошук ключових віжуалів розпочався саме з поєднання образів театру та кота. Створили фантазійний та казковий барвистий патерн та вирішили його оживити з допомогою додаткової реальності (AR). Він поєднує в собі образи міста, легенди та сьогодення, камерну атмосферу театру та затишного екологічного середовища. Графічний стиль є простим конструктором для генерування нескінченної кількості патернів (орнаментів)", – розповіли про проєкт у White Studio Design.

Слоган міста залишиться колишнім – він органічно вписався в візуальний стиль, створений розробниками.

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Розроблення концепції та створення візуального проекту тривали загалом 6 місяців.