Гуцульський фестиваль можуть перенести через другу хвилю COVID-19

На Прикарпатті на заваді проведення Гуцульського фестивалю, запланованого на вересень, може стати друга хвиля поширення коронавірусу, яку вже прогнозують на осінь. У зв'язку з цим захід можуть перенести на 2021 рік.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Володимир Федорак.

«Ми маємо кошти на проведення цього фестивалю, як і головні його співорганізатори – Косівська районна адміністрація. Також ми маємо бажання проводити фестиваль. Втім, усі чекаємо рішення фахівців та науковців, оскільки інфекціоністи вже говорять про загрозу другої великої хвилі COVID-19 на початку осені. Маємо в першу чергу дбати про безпеку і здоров’я людей, тому наразі очікуємо думку експертів. Якщо вони підтвердять, що є висока ймовірність продовження епідемії коронавірусу, то я б переніс цей фестиваль на 2021 рік, а кошти б пропонував скерувати на потреби закладів культури», – зазначив Федорак.

За його словами, в обласному бюджеті Прикарпаття на проведення 27-го міжнародного Гуцульського фестивалю передбачені 140 тис. грн. Якщо ж фестиваль таки перенесуть на наступний рік, гроші скерують на потреби закладів культури. Нині, каже Федорак, на їхній ремонт та оновлення необхідно близько 1 млн грн.

«Кошти на ті фестивалі, які не відбулися з березня до травня через епідемію, скерували на боротьбу з коронавірусом в області. Йдеться про суму 420 тис. грн за програмою «Культура Івано-Франківщини», – зауважив посадовець.

Він переконаний, що проводити фестиваль у період другої ймовірної хвилі COVID-19 – великий ризик для туристів.

«Нам не треба забувати, що Івано-Франківщина входить до (першої – ред.) п’ятірки областей України за смертністю від COVID-19, а це дуже серйозний і тривожний факт», – зазначив Федорак.

Як повідомлялося, 27-й міжнародний Гуцульський фестиваль заплановано провести у вересні в містечку Косів. Тоді ж планували встановити національний рекорд у номінації «Найбільша кількість людей у ґерданах (жіноча прикраса – ред.)».

Раніше у Косові під час наукової конференції «Ґердан – спадщина віків» ухвалили рішення про внесення цієї прикраси до переліку обласної і національної культурної спадщини.

Станом на 28 травня на Прикарпатті лабораторно підтверджено 1339 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу зафіксовано 12 нових випадків.