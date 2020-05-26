На Одещині тривають ремонтні роботи на дорогах до головних морських курортів області.

Про це повідомив голова Одеської обласної держадміністрації Максим Куций у Facebook.

"Перевірив ремонт доріг до головних курортів Одещини. Поточний ремонт триває на ділянці траси від Чорноморська до Санжійки. Понад 10 років ця дорога була вкрита ямами та неякісними латками. Зараз дорожники повністю знімають старий асфальт та невдовзі будуть вкладати нове дорожнє полотно на ділянці завдовжки 10 км", – написав Куций.

На Одещині ремонтують дороги до морських курортів / Фото: Максим Куций, Facebook

Також він поінформував, що в Білгород-Дністровському районі триває ремонт дороги від Сергіївки до Курортного. На ділянці траси робітники вже вкладають нижній шар дорожнього покриття з дотриманням всіх сучасних технологічних стандартів. Цьогоріч заплановано ремонт 14 кілометрів траси.

Як повідомлялося, з 1 березня в Україні стартувала програма «Велике будівництво», яка, зокрема, передбачає масштабну розбудову інфраструктури України. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн.