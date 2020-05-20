День Кривого Рогу відзначать низкою онлайн-екскурсій

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, впродовж трьох днів проведуть 7 онлайн-екскурсій з нагоди 245-ї річниці міста.

Про це повідомляє Інститут розвитку міста Кривого Рогу на сторінці в Facebook.

"Кривий Ріг – місто, яке надихає, закохує в себе, змінює власний світ та дарує неймовірні емоції. До 245-ї річниці Інститут розвитку міста Кривого Рогу разом з гідами вітають всіх онлайн-екскурсіями з 7 районів міста. Непересічна ерудованість, іскрометний гумор та занурення в атмосферу міста – ось характерні риси гідів Кривого Рогу", – йдеться в повідомленні.

Стартують екскурсії 29 травня з онлайн-мандрівок Металургійним (одним із центральних проспектів Кривого Рогу – Металургів, гід – Анатолій Вихристенко) та Центрально-міським районами. Так, в останньому відбудеться віртуальна подорож "Стежками Карачунів".

"Це територія (житловий масив Карачуни – ред.), де в дивний спосіб сплелися природна та індустріальна краса, наука та містика. У програмі екскурсії: версії виникнення назви Карачуни, історія будівництва дамби та водосховища, потужний східний водоспад дамби Карачунівського водосховища та залізничний міст, з якого відкривається фантастичний краєвид на водосховище, дамбу, водоспади, затоплений кар'єр", – розповіла екскурсовод Анна Литвинчук.

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Натомість 30 травня заплановано три екскурсії: "До садиби Харіна" (Тернівський район міста, гід – Володимир Огур), "Червоні озера Кривбасу" (Саксаганський район, гідеса – Ірина Остапчук) та "Кривий Ріг – Головний" (Довгинцевський район, гідеса – Лариса Бондаренко).

А в останній день календарної весни в Кривому Розі проведуть дві онлайн-екскурсії: "Зарічний – не тому, що за рікою" (Покровський район, гідеса – Олена Галич) і "Екскурсія-сюрприз" від гіда Володимира Казакова.

Переглянути онлайн-трансляції мандрівок можна буде безкоштовно на сторінках гідів у Facebook.