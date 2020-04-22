У Кривому Розі створили майже 60 туристичних маршрутів

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, розробили близько 60 маршрутів для туристів. Долучитися до мандрівок запрошують після завершення карантину.

Про це повідомили у департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації.

"На жаль, після введення карантину туристичний бізнес по всій країні фактично зупинився. Тому зараз вкрай важливо виробити найбільш оптимальні шляхи для виходу із кризи. Зокрема, підвищувати туристичну привабливість регіону завдяки розробленню цікавих екскурсій. Так, у Кривому Розі фахівці вже впорядкували майже 60 різноманітних маршрутів", – розповіла начальниця управління з питань інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу Дніпропетровської ОДА Світлана Лагутенко.

Екскурсії розробила команда з 15 фахівців туристичної галузі. Є автобусні, пішохідні, комбіновані та навіть екстремальні маршрути. Вони охоплюють Кривий Ріг та навколишні райони.

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Як зазначив керівник туристичного центру Кривого Рогу "Кривбастур" Володимир Казаков, Кривий Ріг – дуже цікавий для мандрівників регіон. Тут зосереджені різноманітні об’єкти індустріальної спадщини, промисловості, історичних ареалів міста різних епох. Крім того, зібрані унікальні техногенні ландшафти.

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