Афінський Акрополь знову приймає відвідувачів

У столиці Греції з 18 травня відкрилася для відвідання одна з найвизначніших пам’яток – Акрополь.

Про це повідомляє CNN.

«Акрополь в Афінах відкрився для відвідувачів сьогодні після тимчасового закриття через спалах коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Загалом, за інформацією грецького міністерства культури, понад 200 археологічних пам'яток поновлять свою діяльність сьогодні. Вони працюватимуть з 8:00 до 20:00 за умови дотримання заходів безпеки відповідно до вказівок Національної організації охорони здоров’я. Зокрема, йдеться про дистанцію 1,5 метра між людьми, носіння масок та дезінфекцію рук.

Читайте також: Фудзіяму вперше за 60 років закриють для альпіністів

З 1 червня запрацюють кінотеатри просто неба, з 15 червня – музеї, з 15 липня поновляться мистецькі заходи, заявила міністр культури Ліна Мендоні.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometer, станом на ранок 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 805 186, з них 316 730 летальних, одужало 1 860 136 осіб.

У Греції зафіксовано 2 834 випадки COVID-19, з яких 163 летальні. Одужало понад 1,7 тис. людей.