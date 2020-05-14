На екскурсію – не більше п’яти: у Вінниці відновив роботу краєзнавчий музей

Вінницький обласний краєзнавчий музей у четвер, 14 травня, знову почав приймати відвідувачів після послаблення карантинних обмежень – на свій 102-й день народження.

Про це повідомляється на сторінці закладу в Facebook.

"Наш музей розпочинає роботу 14 травня, у свій 102-й день народження, з дотримання санітарних та протиепідемічних заходів: термометрія співробітників та відвідувачів закладу, дотримання дистанції, масковий режим, антисептичні засоби на вході до приміщення, проведення екскурсій – не більше 5 осіб, регулярне проведення дезінфекції", – йдеться в повідомленні.

Для відвідувачів підготували виставки "Події та долі: Вінниччина у вирі Другої світової", "У неділю рано зілля копала" (з історії народної медицини, діятиме з 20 травня), а також ювілейну авторську виставку художнього текстилю відомої вінницької мисткині Людмили Бондар "Мої натхненні миті".

Як розповіла Укрінформу завідувачка сектору виставкової роботи музею Тетяна Журунова, виставка "Події та долі: Вінниччина у вирі Другої світової" присвячена 75-річю перемоги над нацизмом. Вона особлива "персоніфікацією" війни – розповідає про її перебіг через долі конкретних людей. Виставка експонуватиметься в академічній залі музею до 2 вересня.

А для охочих позмагатися в уважності й ерудиції заклад проводить вікторину "Музей Terra Incognita" (завдання викладає на свої сторінці в соцмережі). Найкмітливішим обіцяють призи від організаторів.

"Не лише ви засумували вдома і прагнете нових вражень та знань. Музейні працівники також з нетерпіння чекають на допитливих екскурсантів, а мамонт Вінні вже давно виглядає своїх щирих друзів – юних відвідувачів", – написали в музеї.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який містить 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Відповідно до урядового рішення про пом’якшення карантину, з 11 травня в Україні дозволена робота музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників за умови дотримання протиепідемічних заходів.