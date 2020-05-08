Генуя відкриє свої палаци онлайн

Традиційні Дні відкритих дверей в палацах італійської Генуї цьогоріч відбудуться в онлайн-форматі.

Rolli Days Digital Week триватиме цілий тиждень – з 16 до 23 травня, повідомляється на порталі visitgenoa.it.

Кожен зможе «завітати» до палаців 16-17 століть і побачити інтер'єри розкішних осель генуезької аристократії, помилуватися творами мистецтва.

Загалом у діджитал-акції візьме участь 12 палаців. Ба більше, чотири з них – Palazzo Interiano Pallavicino, Palazzo Stefano Squarciafico, Palazzo Tommaso Spinola і Palazzo Sinibaldo Fireschi – відкриють для публіки вперше в історії і лише на час заходу. Віртуальні прогулянки супроводжуватимуться коментарями істориків і вчених. Трансляції будуть доступні як італійською, так і англійською мовами.

Програму доповнять «смачні перерви» – гастрономічні онлайн-шоу, які представлять традиції генуезької кухні.

Як відомо, в Генуї понад 100 палаців, 42 з них входять до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО з 2006 року. Двічі на рік – навесні й восени – муніципалітет проводить Дні відкритих дверей, коли частина палаців відкриваються для відвідувачів безкоштовно, що традиційно приваблює велику кількість туристів.

Фото: discovergenoa.com