Старий замок у Кам’янці знову прийматиме туристів

У Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику анонсували часткове відкриття з 12 травня головної туристичної принади міста – Кам’янецької фортеці.

Про це повідомляє пресслужба музею-заповідника на сторінці в Facebook.

"Із 12 травня, після пом’якшення карантину, відновить роботу один з об’єктів музею-заповідника – Старий замок. Це єдиний з шести відділів музею, який розташований просто неба, інші будівлі наразі залишаються зачиненими", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вхід на об’єкт здійснюватиметься з чітким дотримання карантинних обмежень: наявність засобів індивідуального захисту й термоскринінг на вході.

В музеї-заповіднику нагадали, що Старий замок працює щоденно з 9 години ранку: в понеділок – до 18:00, з вівторка до неділі – до 19:00.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження будуть послаблені.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.