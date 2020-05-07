На Закарпатті розквітла Долина нарцисів

У Хустському районі Закарпаття почала квітнути одна з найпопулярніших туристичних атракцій області – Долина нарцисів.

Про це повідомляє Карпатський біосферний заповідник у Facebook.

«Усім привіт із Долини нарцисів! Світлини зроблені 5-6 травня працівниками ПНД відділення «Долина нарцисів» імені професора Василя Комендаря», – йдеться в дописі.

Долина нарцисів / Фото: Карпатський біосферний заповідник

Як повідомляв Укрінформ, через карантин, запроваджений в Україні для протидії поширенню коронавірусу, відвідування долини в період масового цвітіння буде заборонено.

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Долина нарцисів – це унікальний ботанічний об’єкт на території Хустського району, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцису вузьколистого.