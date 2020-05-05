На карантині: Івано-Франківськ відзначить День міста дистанційно
Про це на оперативній нараді заявив заступник директора Департаменту культури міської ради Любомир Никорак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"В умовах нинішнього карантину всі заходи, які присвячені 358-й річниці від дня заснування Івано-Франківська, цього тижня будуть відбуватись виключно у дистанційному режимі з використанням сучасник телекомунікаційних технологій", - сказав Никорак.
За його словами, 7 травня з нагоди Дня міста проведуть 17 заходів онлайн. Вони розпочнуться молебнем за жителів міста, який транслюватимуть храми на своїх сторінках у Facebook. Привітання міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, як і онлайн-вікторини та віртуальні мистецькі заходи, можна буде переглянути на сторінці мера у соцмережі. Також 7 травня транслюватимуть нічні кування у Палаці Потоцьких та дистанційно запропонують творчий вечір народних артистів Богдана Бенюка, Ольги Сумської та Анатолія Хостікоєва.
Наразі в Івано-Франківську діячі культури розпочали челендж привітань до Дня міста.
Відомо, що головні заходи до Дня міста планують провести у жовтні, на першу річницю Івано-Франківської ОТГ.
Івано-Франківськ розташований на Покутській рівнинній території південного заходу України у межиріччі Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Місто утворилося на місці двох сіл — Заболоття (1437) та Княгинина (1449). Дата заснування міста точно не визначена, проте достеменно відомо, що 1662 року Станиславів (колишня назва Івано-Франківська) отримав магдебурзьке право. Цей рік і вважають офіційною датою заснування міста.