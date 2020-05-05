На карантині: Івано-Франківськ відзначить День міста дистанційно

В Івано-Франківську всі заходи з нагоди відзначення Дня міста через карантин проведуть у дистанційному режимі.

Про це на оперативній нараді заявив заступник директора Департаменту культури міської ради Любомир Никорак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В умовах нинішнього карантину всі заходи, які присвячені 358-й річниці від дня заснування Івано-Франківська, цього тижня будуть відбуватись виключно у дистанційному режимі з використанням сучасник телекомунікаційних технологій", - сказав Никорак.

За його словами, 7 травня з нагоди Дня міста проведуть 17 заходів онлайн. Вони розпочнуться молебнем за жителів міста, який транслюватимуть храми на своїх сторінках у Facebook. Привітання міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, як і онлайн-вікторини та віртуальні мистецькі заходи, можна буде переглянути на сторінці мера у соцмережі. Також 7 травня транслюватимуть нічні кування у Палаці Потоцьких та дистанційно запропонують творчий вечір народних артистів Богдана Бенюка, Ольги Сумської та Анатолія Хостікоєва.

Наразі в Івано-Франківську діячі культури розпочали челендж привітань до Дня міста.

Відомо, що головні заходи до Дня міста планують провести у жовтні, на першу річницю Івано-Франківської ОТГ.

Івано-Франківськ розташований на Покутській рівнинній території південного заходу України у межиріччі Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської. Місто утворилося на місці двох сіл — Заболоття (1437) та Княгинина (1449). Дата заснування міста точно не визначена, проте достеменно відомо, що 1662 року Станиславів (колишня назва Івано-Франківська) отримав магдебурзьке право. Цей рік і вважають офіційною датою заснування міста.