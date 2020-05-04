Єгипет відкриває готелі для місцевих відпочивальників

Єгипет відкриває готелі для місцевих відпочивальників

Укрінформ
Уряд Єгипту дозволив відкрити місцеві готелі для внутрішніх туристів за умови, що заселеність становитиме не більше ніж 25% від загальної потужності закладу.

Як повідомляє The New York Times, також запроваджуються додаткові медичні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, щоб відновити роботу, готелі зобов’язані мати клініку із постійним лікарем, регулярно перевіряти відпочивальникам температуру та встановити дезінфекційне обладнання. 

Водночас гості мають реєструватися в готелі онлайн, а персонал – постійно проходити швидкі тести на COVID-19. Також у готелях облаштують спеціальні карантинні зони на випадок, якщо буде виявлено хворих.

Що ж до харчування, то його надаватимуть туристам за наперед визначеним меню, а відстань між столиками має бути значно більша, ніж до пандемії коронавірусу.

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Обмеження на кількість одночасного перебування в готелі відпочивальників діятимуть до кінця травня. А від 1 червня влада Єгипту дозволить працювати готелям на заселеність до 50%.

На місцевих курортах наразі заборонено проводити будь-які масові заходи, як-от вечірки або весілля, під забороною також – кальяни та буфети просто неба.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.

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