Єгипет відкриває готелі для місцевих відпочивальників

Уряд Єгипту дозволив відкрити місцеві готелі для внутрішніх туристів за умови, що заселеність становитиме не більше ніж 25% від загальної потужності закладу.

Як повідомляє The New York Times, також запроваджуються додаткові медичні заходи для боротьби з коронавірусом. Зокрема, щоб відновити роботу, готелі зобов’язані мати клініку із постійним лікарем, регулярно перевіряти відпочивальникам температуру та встановити дезінфекційне обладнання.

Водночас гості мають реєструватися в готелі онлайн, а персонал – постійно проходити швидкі тести на COVID-19. Також у готелях облаштують спеціальні карантинні зони на випадок, якщо буде виявлено хворих.

Що ж до харчування, то його надаватимуть туристам за наперед визначеним меню, а відстань між столиками має бути значно більша, ніж до пандемії коронавірусу.

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Обмеження на кількість одночасного перебування в готелі відпочивальників діятимуть до кінця травня. А від 1 червня влада Єгипту дозволить працювати готелям на заселеність до 50%.

На місцевих курортах наразі заборонено проводити будь-які масові заходи, як-от вечірки або весілля, під забороною також – кальяни та буфети просто неба.

Як повідомлялося, станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 3 566 804, з них 248 304 летальні, одужали 1 156 982 людини.