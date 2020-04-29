У Запоріжжі залишки підвалів старого міста стануть елементом музею просто неба

У Запоріжжі планують завершити благоустрій скверу, де півтора століття тому були торгові ряди. Виявлені під час реконструкції залишки підвалів планують перетворити на елементи музейного типу просто неба.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів історик Валерій Стойчев.

«Цьогоріч виповнюється 250 років з дня заснування Олександрівської фортеці. Завдяки тому, що в сквері Піонерів проводяться роботи з благоустрою, ми маємо цікавий туристичний об`єкт — залишки фундаментів гостиного ряду, лавки №12, яка належала купцю Абраму Геншафту. Це прообраз сучасних торговельних центрів», – зазначив Стойчев.

У 1905 році під час єврейських погромів торгові ряди були розграбовані та спалені, але в 1910-1911 роках купець Геншафт подав в Олександрівську міську управу проєкт перебудови свого магазину.

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У 1943 році торгові ряди згоріли, а підвали засипали будівельним сміттям. У 60-х роках минулого століття тут було облаштовано сквер Піонерів.

Реконструкція розпочалася в грудні 2019 року, на відновлення скверу з міського бюджету виділили 16,5 млн гривень. За словами головного інженера підрядної компанії Віктора Ніколаєвського, близько 50% робіт вже виконано.

«Крім будівельних робіт, ми висадили тут 1500 одиниць дерев та кущів: ялинки, сосни, каштани, платани тощо. Тут буде 25 стовпів освітлення, 42 лавочки та 27 урн. На місці фонтану «Дружба» буде 6-метрова скульптурна композиція. Наразі над нею працюють спеціалісти», – говорить підрядник.

Попередньо, реконструкція буде завершена восени, а знахідку накриють спеціальним склом і підсвітять.

Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ