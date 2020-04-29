У Запоріжжі залишки підвалів старого міста стануть елементом музею просто неба
Про це кореспондентові Укрінформу розповів історик Валерій Стойчев.
«Цьогоріч виповнюється 250 років з дня заснування Олександрівської фортеці. Завдяки тому, що в сквері Піонерів проводяться роботи з благоустрою, ми маємо цікавий туристичний об`єкт — залишки фундаментів гостиного ряду, лавки №12, яка належала купцю Абраму Геншафту. Це прообраз сучасних торговельних центрів», – зазначив Стойчев.
У 1905 році під час єврейських погромів торгові ряди були розграбовані та спалені, але в 1910-1911 роках купець Геншафт подав в Олександрівську міську управу проєкт перебудови свого магазину.
У 1943 році торгові ряди згоріли, а підвали засипали будівельним сміттям. У 60-х роках минулого століття тут було облаштовано сквер Піонерів.
Реконструкція розпочалася в грудні 2019 року, на відновлення скверу з міського бюджету виділили 16,5 млн гривень. За словами головного інженера підрядної компанії Віктора Ніколаєвського, близько 50% робіт вже виконано.
«Крім будівельних робіт, ми висадили тут 1500 одиниць дерев та кущів: ялинки, сосни, каштани, платани тощо. Тут буде 25 стовпів освітлення, 42 лавочки та 27 урн. На місці фонтану «Дружба» буде 6-метрова скульптурна композиція. Наразі над нею працюють спеціалісти», – говорить підрядник.
Попередньо, реконструкція буде завершена восени, а знахідку накриють спеціальним склом і підсвітять.
Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ