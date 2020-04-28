ЄС думає над новим «планом Маршалла» для відновлення туристичної галузі

Країни Євросоюзу потребують безпрецедентних коштів для подолання економічної кризи, зокрема в туристичній галузі, яка найбільше постраждала від пандемії COVID-2019.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон під час відеоконференції міністрів туризму країн ЄС, йдеться на сайті Єврокомісії.

«Будьмо відвертими – нам потрібні безпрецедентні кошти, щоб подолати цю кризу (спричинену пандемією коронавірусу – ред.). Є необхідність у новому «плані Маршалла», з потужним бюджетом ЄС, який дасть змогу зробити стрибок до відновлення в Європі та побудови сильнішого та більш стійкого Євросоюзу… Нам знадобляться швидкі дії, прагматизм та креативність для відновлення та формування стійкої галузі туризму», – зазначив Бретон.

Він підкреслив, що на цьому етапі зарано робити припущення щодо пропозицій в контексті формування так званого Фонду відродження або Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-2027 роки, тому що це питання має вирішуватися на рівні міністрів фінансів ЄС. Водночас, на переконання Бретона, жодна з країн ЄС не зможе подолати цю кризу самотужки. Це означає необхідність спільних дій та відритого і регулярного обговорення між країнами-членами антикризових заходів, що вживатимуться на національному рівні.

«Удар для всієї туристичної екосистеми – готельного бізнесу, туристичних агенцій, туристичних операторів, авіаліній та інших видів транспорту – особливо руйнівний. У 2003 році епідемія SARS (тяжкий гострий респіраторний синдром – ред.) знизила обсяг туристичних подорожей на 0,4%. Економічна криза 2009 року – на 4%. Удар від коронавірусу – набагато гірший. За даними Всесвітньої туристичної організації, міжнародний туристичний потік цьогоріч знизиться на 20-30%», – зазначив єврокомісар.

Як повідомляв Укрінформ, у Всесвітній туристичній організації зазначають, що очікуване 20-30-відсоткове падіння може призвести до зниження надходжень від міжнародного туризму на 300-450 мільярдів доларів США, що становить майже третину від 1,5 трильйона доларів США, отриманих у 2019 році. З огляду на минулі ринкові тенденції, це означатиме втрату від 5 до 7 років зростання.