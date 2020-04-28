У турецькому Кушадаси цьогоріч очікують 200 круїзних лайнерів

До кінця 2020 року турецьке курортне місто Кушадаси прийме дві сотні круїзних лайнерів.

Про це повідомив мер міста Омер Гюнель, пише Turizm News.

«До кінця 2020 року Кушадаси прийме 200 лайнерів. Зараз немає жодного скасування круїзів до 2021 року», – зазначив Гюнель.

Він також повідомив, що в Кушадаси є 40 тисяч ліжок у 5-зіркових готелях бутікового типу.

«Ми маємо переваги в плані бутікових готелів та оздоровчого туризму, які будуть актуальними після пандемії», – пояснив він.

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За даними мера, Кушадаси щорічно приймає тисячу лайнерів із загальною кількістю пасажирів – 1 млн осіб. Порт Кушадаси готовий обслуговувати лайнери, зокрема з посиленими заходами. Передбачається, що рух розпочнеться з липня, якщо не буде непередбачуваних обставин.

Фото: mapme.club