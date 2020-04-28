Карантин змушує український туризм переорієнтуватися на внутрішній ринок – Олеськів

Туристична індустрія України після скасування карантинного режиму буде насамперед зорієнтована на внутрішній ринок.

Про це сказала голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів під час міжнародного інвестиційного онлайн-форуму "Таврійські горизонти", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Туризм є галуззю дуже важливою і з погляду приваблення інвестицій, і з погляду економічного розвитку. В тому числі і зайнятості населення, зокрема, вразливих верств – це і молодь, і люди пенсійного віку, і жінки. Тобто галузь має надзвичайно важливу роль", – підкреслила Олеськів.

Вона зазначила, що агентство працює і працюватиме з усіма учасниками ринку саме над розвитком внутрішнього туризму.

"Сильно постраждали (у зв’язку з пандемією коронавірусу і запровадженням карантину – ред.) оператори виїзного туризму, є зупинення їхньої діяльності. І для нас пріоритет –переорієнтування і їх на внутрішній туризм, а також в’їзний туризм згодом. Тому що для держави має бути основним пріоритетом приваблення інвестицій в Україну, зокрема і туристів з інших країн", – сказала Олеськів.

За її словами, Держтуризм проводить зустрічі, зокрема з туроператорами і представниками готелів, щодо їхньої співпраці для створення якісного туристичного продукту.

"І попри те, що тимчасово будемо мати обмеження в подорожах, ми працюватимемо над тим, щоб усе-таки зробити цей попит сталим, і він не закінчився після відкриття кордонів", – зазначила керівник агентства.

В цьому контексті вона наголосила на важливості розроблення відповідних санітарно-гігієнічних норм, за якими мають відбуватися подорожі.

"Це стосується і транспорту, і перебування в закладах розміщення, і ресторанної сфери для того, щоб туристи почували себе безпечно", - підкреслила Олеськів.

Як відомо, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Наразі карантин продовжено до 11 травня включно.