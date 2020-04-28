У Китаї знайшли озеро-серце

У Китаї знайшли озеро-серце

Фото
Укрінформ
У районі Юндін, що в Чжанцзяцзе китайської провінції Хунань, виявили незвичне карстове озеро, оточене густим лісом і скелями.

Через стрімкий ландшафт мало хто відвідував це місце, що посприяло збереженню первісної краси водойми, пише China Daily.

Крім того, аерофотозйомка показала, що озеро має форму серця.

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Його розмір становить понад 200 квадратних метрів, орієнтовна глибина – близько 200 метрів. Температура води в озері впродовж року залишається незмінною.

Фото: Wu Yongbing/provided to chinadaily.com.cn

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