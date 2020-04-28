У Китаї знайшли озеро-серце

У районі Юндін, що в Чжанцзяцзе китайської провінції Хунань, виявили незвичне карстове озеро, оточене густим лісом і скелями.

Через стрімкий ландшафт мало хто відвідував це місце, що посприяло збереженню первісної краси водойми, пише China Daily.

Крім того, аерофотозйомка показала, що озеро має форму серця.

Його розмір становить понад 200 квадратних метрів, орієнтовна глибина – близько 200 метрів. Температура води в озері впродовж року залишається незмінною.

Фото: Wu Yongbing/provided to chinadaily.com.cn