У гонконгському аеропорту працюватимуть дезінфекційні будки

Повітряна гавань Гонконгу встановлює нові перешкоди на шляху поширення коронавірусу.

Про це пише Xinhua.

«Керівництво гонконгського аеропорту використовує кілька новітніх технологій для дезінфекції, включно з роботами-прибиральниками й установкою для антивірусного оброблення всього тіла, щоб знизити ризик поширення COVID-19», – йдеться в повідомленні.

Зайшовши до пристрою, що схожий на телефонну будку, можна пройти суцільну дезінфекцію за 40 секунд.

«Внутрішня поверхня установки має спеціальне антимікробне покриття, яке може віддалено знищувати віруси та бактерії на тілі та одязі людини з використанням технологій фотокаталізатора і «наноголок», – пише агентство.

Наразі такі дезінфекційні будки вже використовують співробітники, які виконують санітарні та карантинні обов'язки в аеропорту.

Крім того, гонконгське летовище активно задіює роботів для боротьби з коронавірусом. Автономний пересувний апарат, оснащений потужним ультрафіолетовим випромінювачем і стерилізатором повітря, цілодобово працює в місцях загального користування. Робот впродовж 10 хвилин здатний з ймовірністю 99,99% знищити будь-які бактерії, незалежно від того – в повітрі вони або на поверхні.

Також наразі в аеропорту проходить тестування спеціальне антимікробне покриття. Його планується наносити на всі поверхні загального користування, зокрема стійки реєстрації, візки для багажу, кнопки ліфтів тощо. Як очікується, після завершення випробування в травні керівництво летовища розгляне можливість довгострокового застосування його як засобу дезінфекції.

Фото: Airport Authority Hong Kong