На Сумщині перенесли «Стару фортецю»

На Сумщині через карантин перенесли дату проведення міжнародного фестивалю історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття» – одного з найвидовищніших в Україні.

Про це йдеться на сторінці фестивалю в Facebook.

«До нас приходить багато повідомлень з питанням: «Що буде з фестивалем «Стара фортеця-2020»?». Ми планували цьогорічний фестиваль провести 27-28 червня, але з початком поширення коронавірусу вирішили поки не оголошувати дати. Вже зараз очевидно, що в червні ми фестиваль не зможемо провести, тому наразі його перенесено на кінець серпня, але поки офіційних дат не буде, адже ми не знаємо як буде розвиватися ситуація далі», – йдеться в повідомленні.

Міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття» традиційно відбувається в червні в місті Тростянець Сумської області на території унікальної пам’ятки архітектури XVIII століття – фортеці «Круглий двір». Його започаткували 2010 року. Захід традиційно збирає велику кількість реконструкторів із різних країн світу. Зокрема, у 2019 році участь у 10-му за ліком фестивалі взяли участь клуби історичної реконструкції з України, Молдови, Чехії, Ізраїлю та Франції. За їхніми змаганнями спостерігали тисячі мешканців Тростянця та прибулі до міста туристи.