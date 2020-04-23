Новий сайт і марафон екскурсій: Кам’янець розповів, як віртуально відкриє турсезон

У Кам’янці-Подільському анонсували насичену програму онлайн-відкриття туристичного сезону, що триватиме впродовж трьох днів – з 30 квітня до 2 травня.

Як повідомляє пресслужба Кам’янець-Подільської міської ради, серед заплановано – презентація нового туристичного сайту, форум, дводенний марафон віртуальних екскурсій, майстер-класи.

"Кам’янець-Подільський активно готується приймати гостей після завершення запроваджених карантинних обмежень і уже наприкінці квітня презентуватиме свій туристичний потенціал засобами цифрових технологій. Недарма концепцією цьогорічного відкриття туристичного сезону обрано гасло "Кам’янець Digital". Користувачі інтернету зможуть знайти всю необхідну інформацію на новоствореному туристичному сайті www.kamianets.travel, презентація якого запланована 30 квітня", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підтримкою основному інформаційному ресурсу стануть сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram, а також YouTube та Telegram-каналах, які вже сьогодні активно наповнюються корисним контентом. Саме на них відбудуться віртуальні заходи, покликані популяризувати Кам’янець-Подільський як один із найважливіших туристичних центрів України.

Уперше у форматі online пройде традиційний туристичний форум. Його основну тему "Діджиталізація туристичного сектору як інструмент розвитку в умовах кризи" розкриватимуть фахівці галузі не лише з України, а й Польщі. Серед топових спікерів – голова Державного агентства розвитку туризму України Мар’яна Олеськів. Переглянути онлайн-трансляцію заходу зможуть усі охочі на офіційному каналі Kamianets travel відеохостингу YouTube.

У межах піар-акції "Рекомендуємо екскурсовода" найкращі гіди міста та співробітники місцевих музеїв запросять охочих на оригінальні онлайн-екскурсії та дводенний марафон віртуальних подорожей містом. Так, користувачі соцмереж зможуть познайомитися з музейними експозиціями та історичними пам’ятками, пройтися вуличками старовинного міста, не виходячи з дому.

Також упродовж трьох днів, із 30 квітня до 2 травня, відбуватиметься майстер-клас із виготовлення сувенірів online. А вже зараз можна "відвідати" онлайн-студії з виготовлення унікальних подільських сувенірів місцевих майстрів на їхніх сторінках у мережі Facebook.

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Для найактивніших користувачів інтернету співробітники туристично-інформаційного центру пропонують онлайн-розіграші сертифікатів на послуги активного відпочинку. Giveaway, який відбудеться 1-2 травня, проведуть зірки українського шоу-бізнесу. Фінал акції та оголошення переможців відбудеться 1 травня на сторінці kamianets.travel.tic в Instagram та 2 травня на сторінці Kamianets Travel в Facebook.

Крім того, в міськраді анонсували післякарантинні заходи Кам’янця-Подільского. Так, новим подієвим проєктом цьогоріч збирається здивувати фестиваль "Ruthenica Medievalist 1398" у Старому замку. Він реконструює матеріальну культуру та одяг Західної та Східної Європи 1360-1430 років, лицарські бої, середньовічні ігри, лучний турнір, майстер-класи з історичного фехтування та багато іншого.

Вперше кам’янчани та гості міста побачать нову підсвітку Старого замку. Модернізація освітлення передбачає відсутність кольорів, лише різні відтінки білого. Підсвічуватиметься також каньйон і вперше – південний бік замку.

Спеціально до відкриття туристичного сезону в місті розроблено проєкт системи туристичного знакування Кам’янця-Подільського, який передбачає встановлення 4 інформаційних пілонів та 10 вказівників (93 таблички з напрямком руху) для пішоходів. Ідентифікаційні таблички об’єктів виготовлені на композитній плиті, вандалостійкі, містять QR-код, а текст поданий двома мовами і шрифтом Брайля.