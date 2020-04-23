Рівненщина готується до відкриття туристичного сезону

У Рівненській області в межах підготовки до туристичного сезону проводиться активна промоція привабливих для мандрівників маршрутів і локацій.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Поширення коронавірусу внесло свої корективи в плани жителів нашої області. Разом з тим, переконана – карантин значно стимулює внутрішній туризм. Через те, що кордони ще якийсь час будуть закриті, ми готові запропонувати подорожувальникам достатньо цікаві атракції, що розташовані на території нашої області», – зазначила керівниця управління культури і туризму Рівненської ОДА Любов Романюк.

Так, в області втілюють проєкт «Медове коло». Він передбачає популяризацію зеленого та активного туризму. Загалом до ініціативи долучилися обласна влада та місцеві громади, а також громадські організації, зокрема й всеукраїнські. Спільні зусилля спрямували на створення привабливої території для туристів з місцями для відвідування, цікавою та комфортною інфраструктурою.

Розвиватимуть в області екологічний туризм.

«Тут покладають великі надії на розвиток екологічного туризму в національних парках – «Нобельський» та «Дермансько-Острозький», проведення сплавів на байдарках чи каное, велозаїздів, реалізацію спільних із сусідами проєктів, зокрема Національного парку «Прип’ять-Стохід». Унікальні експозиції, екологічна стежка, зони відпочинку з’явилися у Музеї лісу», – сказала Романюк.

Привабливими для туристів є вже впізнавані поза межами нашої області такі об’єкти, як Тунель кохання, Базальтові стовпи, Тараканівський форт та вузькоколійка на Поліссі. Кожне з них варто побачити хоча б один раз.

Останніми роками дуже змінилася інфраструктура навколо Тунелю кохання, активного розвитку набув приватний бізнес з готелем і рестораном європейського рівня. Є плани створити оглядові майданчики і фотозони навколо Базальтових стовпів.

Для поціновувачів активного відпочинку та велолюбителів невдовзі відкриють велопарк «Ремельський». Це – чудове місце для активного відпочинку.

Велопарк розташований лише за 10 кілометрів від Рівного і входить до території «Медового кола». Це 70 кілометрів трас різного рівня складності і 6 основних маршрутів. На відкриття сезону запланований старт ще трьох маршрутів, один серед яких – родинний.

«Екологічний туризм – дуже розширена і перспективна галузь. Тим більше, що Рівненська область має найвищий показник залісненості в Україні – 40%. Враховуючи активний розвиток внутрішнього туризму, будемо рекомендувати та рекламувати наші природні території. У співпраці зі Службою автомобільних доріг чекаємо на встановлення нових вказівників і табличок з напрямками до цікавих туристичних об’єктів», – додала Романюк.

На Рівненщині готові приймати туристів 80 готелів, в літній сезон додатково ще бази відпочинку й сільські садиби.

Вже за кілька тижнів тут презентуватимуть громадськості низку цих та інших туристичних продуктів, на які в області цього туристичного сезону роблять основний акцент.