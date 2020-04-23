Португалія сподівається прийняти іноземних туристів цього літа, хоч і з обмеженнями

Португальський уряд сподівається, що країна зможе відкритися для іноземних туристів влітку цього року, проте, з дотриманням низки заходів безпеки через коронавірус.

Про це повідомляє Politico з посиланням на міністра економіки Португалії Педро Сіза Вієйру.

"У короткостроковій перспективі у нас діятимуть певні обмеження. Будуть обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах. Можливо, готелі прийматимуть меншу кількість відвідувачів та матимуть ретельніше проводити дезінфекцію. Але діяльність має відновлюватися, тож ми співпрацюємо з готельно-ресторанним бізнесом, щоб розробити кращі заходи безпеки", - заявив португальський урядовець.

Він зазначив, що відновлення галузі туризму після пандемії "триватиме довго", тому що люди не відразу почнуть почуватися безпечно та їздити у подорожі.

Міністр висловив сподівання, що міжнародне авіасполучення між країнами ЄС почне поступово відновлюватися з середини травня. Також ведуться перемовини з Іспанією щодо відкриття наземного кордону.

Слід водночас зауважити, що туристична галузь для Португалії – життєво важлива, позаяк торік становила 14% ВВП цієї європейської країни.

Як повідомлялося, парламент Португалії ухвалив рішення продовжити в країні карантин через пандемію коронавірусу до 2 травня. Водночас прем'єр Антоніу Кошта висловив сподівання, що надзвичайний стан може бути скасований наступного місяця, щоб почати відновлення економіки.