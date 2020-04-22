Греція розмірковує над "паспортом здоров’я" для туристів

Грецька влада розглядає можливість запровадити "паспорт здоров'я" для мандрівників, який підтверджуватиме, що людина не хворіє на коронавірус COVID-19.

Про це заявив міністр туризму Греції Гаррі Теохаріс, повідомляє Geek Reporter.

За його словами, Греція цьогоріч матиме лише тримісячний туристичний сезон – з липня до вересня. Водночас, якщо ситуація розвиватиметься позитивно, то в "оксамитовий сезон" – у жовтні та листопаді – може спостерігатися збільшення кількості туристів.

Однак найбільшою проблемою для залежної від туризму країни буде визначити, хто зможе в’їхати до Греції та в який спосіб.

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Міністр Теохаріс зазначив, що триває дискусія на рівні Європейського Союзу щодо визначення шляхів, відповідно до яких громадянам ЄС цьогоріч дозволять їхати у відпустку. Мета Брюсселя – забезпечення надійного тесту для кожного, хто бажає поїхати на літні канікули в будь-яку точку Європи. Тестування має проводити країна, з якої походить мандрівник, до того, як він сяде на літак або будь-який інший транспортний засіб.

Поки не зрозуміло, чи зможуть громадяни, які не є членами ЄС, взагалі відвідувати країни Євросоюзу цього літа.