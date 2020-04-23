Туристам покажуть тишу Львова у сферичному форматі

У місті Лева працюють над створенням віртуального туру у форматі 360-градусної панорами.

Про це пише Lviv Tourism Office у Facebook.

"У межах програми "Фокус на культуру" #lvivtourismteam і компанія Skeiron починають роботу над новим проєктом – "Тиша у Львові". Ми зробимо фото порожнього центру Львова та визначних пам'яток за допомогою аерофотознімання і на їхній основі створимо тур 360°", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Львів профінансує три туристичні проєкти громадських організацій

Також зазначається, що це буде платформа для майбутніх імерсивних продуктів з музеями, театрами, галереями та іншими туристично привабливими місцями.

"Вже зовсім скоро ви зможете віртуально побродити безлюдними львівськими вулицями, а тим часом можете згадати Львів, на вулицях якого вирує життя: https://bit.ly/2XRN1pM", – пишуть у Lviv Tourism Office.