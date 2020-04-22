У Відні хочуть облаштувати парк-лабіринт для прогулянок на безпечній дистанції

Австрійська архітектурна студія Precht спроєктувала парк у формі лабіринту, в якому люди зможуть гуляти, дотримуючись безпечної дистанції під час пандемії коронавірусу.

Парк пропонують облаштувати на вільній земельній ділянці у Відні, пише Dezeen.

За словами засновника студії Кріса Прехта, Parc de la Distance створювали для умов пандемії, але після неї парк-лабіринт використовуватимуть для того, щоб втікти від шуму міста й метушні.

«Замість банків, трафіку та офісних кварталів у центрах міст мають бути парки та рослини. Відсутність природи є проблемою багатьох міських районів, я сподіваюся, що Parc de la Distance зможе запропонувати (жителям – ред.) втечу (від шуму міста – ред.)», − зазначив Прехт.

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Доріжки в парку-лабіринті, що нагадує відбиток пальця, розділятиме висока живопліт завширшки 90 сантиметрів, щоб забезпечити безпечну дистанцію між відвідувачами.

Дизайнери спроєктували багато маршрутів, щоб більша кількість людей могла б перебувати в ньому одночасно, не перетинаючись одне з одним.

Кожна доріжка завдовжки близько 600 метрів веде відвідувачів від краю парку до центру, де розташовані фонтани, і назад. На кожному маршруті будуть ворота, які вказуватимуть, що він вже зайнятий.

Ілюстрації: Precht